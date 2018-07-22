Flaş iddia: Akşener İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinden istifa ettiği iddia edildi.
İYİ Parti çalıştayı, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Genel Başkan Meral Akşener’in da katılımı ile dün başlamıştı.
İddiaya göre, çalıştayın son gününde yapılan kapalı oturumda partililer arasında tartışma yaşandı. Partililer, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde Akşener'in izlediği siyaseti eleştirdi. Bunun üzerine çıkan tartışmalar büyüyünce Akşener, "istifa ediyorum" dedi. İddiaya göre, tartışmaların yatışmasının ardından Akşener, ikna edildi.
Bu sırada bazı partililer sosyal medyadan "istifa açıklaması" yaptı.
İYİ Parti GİK Üyesi Fatih Eryılmaz, istifasını Twitter hesabından duyurarak, "İYİ Parti'den istifa ediyorum. Gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım" ifadesini kullandı. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti önüne gelen tanklara karşı ilk direnişi başlatan emniyet amiri olan Mehmet Fatih Eryılmaz, darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış ve "gazi" olmuştu.
AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
Akşener'in, kısa süre içerisinde bir açıklama yapacağı kaydedildi.
Kapalı oturumda çıkan tartışmalar sırasında, bazı partililerin "olağanüstü kurultay" çağrısında bulunduğu öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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