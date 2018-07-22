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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU/AFYON-Ajanlar
22.07.2018 - 18:49, Son Güncelleme:

İYİ Parti'den son dakika kararı

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İYİ Parti'den son dakika kararı

İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. 3 hafta içinde seçimli olağanüstü kongreye gidecek İYİ Parti'de Akşener'in de aday olacağı öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın en geç 1 ay içinde kongreyi yapacaklarını ve Akşener'in arkasında olduklarını söyledi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan ise Akşener için "tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı. İYİ Parti kurucu üyelerinden Ali Türkşen de "İstifa filan yok sadece seçimli kongre kararı aldı sayın başkanımız. Her hangi bir sıkıntı yok. İyi parti yoluna aynı şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu. 

Afyon’da kamp yapan İYİ Partililer son günde milletvekili listelerinden rahatsız olanların tepkileri üzerine olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Kampın son gününde bu rahatsızlıklar partililer tarafından dile getirilirken Meral Akşener’in, “Parti içi demokrasinin olmadığı bir yerden koptuk geldik. Parti içi demokrasiyi sağlayacağız. Başarısızlıkları üzerime alıyorum” dedi. Akşener’in aday olduğu öğrenildi. İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kongrenin 3 hafta içerisinde yapılacağı öğrenildi.

AYDIN: LİDERİMİZİN ARKASINDAYIZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın en geç 1 ay içinde kongreyi yapacaklarını söyledi. Habertürk’te konuşan Aydın, Meral Akşener’in yeniden aday olacağını ifade etti.

Aydın şunları söyledi:

"Biz liderimizin arkasındayız kendisini sonuna kadar destekliyoruz. İYİ Parti bir yerde kendi küllerinden yeniden doğacak bir atılım hamlesi yapma kararı aldı. Bu, Türk demokrasisine de örnek olsun. Delegenin kararlı tutumu sonrasında genel başkan adayı olma cesareti gösterecek biri olacağını sanmıyorum.

ALİ TÜRKŞEN: SIKINTI YOK

İYİ Parti kurucu üyelerinden Ali Türkşen "İstifa filan yok sadece seçimli kongre kararı aldı sayın başkanımız. Her hangi bir sıkıntı yok. İyi parti yoluna aynı şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu. 

TÜRKKAN'DAN AÇIKLAMA

İHA'nın haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı" ifadelerine yer verdi. Türkkan açıklamasında herhangi bir tarihe yer vermedi.

Öte yandan Meral Akşener'in çalıştayın yapıldığı otelden ayrıldığı öğrenildi.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (22.07.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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