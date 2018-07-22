İYİ Parti'den son dakika kararı
İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. 3 hafta içinde seçimli olağanüstü kongreye gidecek İYİ Parti'de Akşener'in de aday olacağı öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın en geç 1 ay içinde kongreyi yapacaklarını ve Akşener'in arkasında olduklarını söyledi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan ise Akşener için "tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı. İYİ Parti kurucu üyelerinden Ali Türkşen de "İstifa filan yok sadece seçimli kongre kararı aldı sayın başkanımız. Her hangi bir sıkıntı yok. İyi parti yoluna aynı şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu.
Afyon’da kamp yapan İYİ Partililer son günde milletvekili listelerinden rahatsız olanların tepkileri üzerine olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Kampın son gününde bu rahatsızlıklar partililer tarafından dile getirilirken Meral Akşener’in, “Parti içi demokrasinin olmadığı bir yerden koptuk geldik. Parti içi demokrasiyi sağlayacağız. Başarısızlıkları üzerime alıyorum” dedi. Akşener’in aday olduğu öğrenildi. İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kongrenin 3 hafta içerisinde yapılacağı öğrenildi.
AYDIN: LİDERİMİZİN ARKASINDAYIZ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın en geç 1 ay içinde kongreyi yapacaklarını söyledi. Habertürk’te konuşan Aydın, Meral Akşener’in yeniden aday olacağını ifade etti.
Aydın şunları söyledi:
"Biz liderimizin arkasındayız kendisini sonuna kadar destekliyoruz. İYİ Parti bir yerde kendi küllerinden yeniden doğacak bir atılım hamlesi yapma kararı aldı. Bu, Türk demokrasisine de örnek olsun. Delegenin kararlı tutumu sonrasında genel başkan adayı olma cesareti gösterecek biri olacağını sanmıyorum.
ALİ TÜRKŞEN: SIKINTI YOK
İYİ Parti kurucu üyelerinden Ali Türkşen "İstifa filan yok sadece seçimli kongre kararı aldı sayın başkanımız. Her hangi bir sıkıntı yok. İyi parti yoluna aynı şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu.
TÜRKKAN'DAN AÇIKLAMA
İHA'nın haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı" ifadelerine yer verdi. Türkkan açıklamasında herhangi bir tarihe yer vermedi.
Öte yandan Meral Akşener'in çalıştayın yapıldığı otelden ayrıldığı öğrenildi.
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