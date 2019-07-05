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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.07.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Flaş gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti sorusuna cevap

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti iddialarına ilişkin, "Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu." dedi.

Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  Partiden bazı isimlerin yeni parti kurma hazırlığı olduğu iddialarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu. Ona benzer haberleri biz de sizlerden duyuyoruz, başkalarından duyuyoruz. Bugüne kadar buna benzer olayları biz geçmişte de biliyorsunuz çok yaşadık. Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu. Ama şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Bunda sonra bir başkaları yine aynı şekilde ayrıldılar, onlar da yine tarih oldu. Daha sonra bir başkası, o da tarih oldu."

Erdoğan, bu tür durumların her siyasi partinin yaşam süreci içerisinde yaşanan hadiseler olduğunu belirterek, "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider, biz de yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ZİRVESİ
Ağustos'ta Türkiye, İran ve Rusya arasında üçlü bir zirve düzenleneceğine ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin soru üzerine de Erdoğan, ağustos sonu veya eylül başında böyle bir toplantının söz konusu olduğunu kaydetti.

Gerçekleştirilecek zirvede başta İdlib olmak üzere bu konularda bu etapta neler yapılabileceği gibi konuları görüşme imkanının olacağını ifade eden Erdoğan, şu anda İdlib'le ilgili özellikle Rusya ve Türkiye olarak ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.

Erdoğan, bunun dışında Amerika'nın da bağlantılı olduğu bazı bölgeler noktasında onlarla da ilişkilerin dışişleri bakanları arasında yürütüldüğünü dile getirdi.

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