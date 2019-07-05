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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA
05.07.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Reyhanlı'daki patlamayla ilgili son bilgiler... Valilikten açıklama geldi! Kimlikleri tespit edildi

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeliden 2’si yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aracın içerisinde EYP olduğunu düşünüyoruz. Kimlikleri tespit edildi. Geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. Araç seyir halindeyken patladı' dedi.

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  • Reyhanlıda otomobilde patlama: 3 ölü
  • Reyhanlıda otomobilde patlama: 3 ölü
  • Reyhanlıda otomobilde patlama: 3 ölü
  • Reyhanlıda otomobilde patlama: 3 ölü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 31 ML 278 plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Geniş güvenlik önlemi alınan olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.  Patlama sonucu araçtaki 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralandı.

Yaralı, İskenderun Devlet Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. Bomba imha timlerinin çalışma yaptığı bölgede, polis ekipleri de bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

OTOMOBİL PARÇASI 7. KATA FIRLADI 

Yapılan incelemelerin ardından otomobilin enkazı kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle otomobilin bazı parçalarının etrafa yayıldığı, tampon bölümünün ise 7. katlı bir binanın çatısına fırladığı görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden  yapılan yazılı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde saat 12.50 sıralarında seyir halindeki bir otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamada, araçta bulunan 3 Suriyeliden 2’si öldü, 1’i yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

BAKAN SOYLU: KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili konuştu. Bakan Soylu, 'Aracın içerisinde EYP olduğunu düşünüyoruz. Kimlikleri tespit edildi. Geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. Araç seyir halindeyken patladı' dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Seyir halindeki bir aracın içinde biz EYP olduğunu düşünüyoruz. Labarotuvar sonuçlarına ihtiyacımız var. Üçünün de kimliği belli. Üçü de geçici koruma kapsamında, geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. Ve ikisi hayatını kaybetti, öldü. Birisi de şu anda ağır yaralı.

Araç seyir halindeyken patladı. Ya içerisindeki EYP'nin zaman ayarı, veya başka bir iç/dış etkenden kaynaklanmıştır ama olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler, veriler geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Etrafta herhangi bir hasar söz konusu değildir. En yakınındaki arabada bile hasar söz konusu değildir. Ve ilgili tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Elde edilen bilgiler veriler var. Netleştiğinde paylaşılacaktır.


Reyhanlıdaki patlamayla ilgili son bilgiler... Valilikten açıklama geldi Kimlikleri tespit edildi


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