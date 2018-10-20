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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.10.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

FETÖ sanığı 2010 KPSS sorularını aldığını itiraf etti

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FETÖ sanığı 2010 KPSS sorularını aldığını itiraf etti

2010'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince çalınarak, örgüt üyelerine dağıtılmasına ilişkin davanın sanıklarından Murat K, sınavdan önce örgüt tarafından kendisine verilen soruların tamamının KPSS'de çıktığını, sınavdan aldığı puanla memuriyete atandığını bildirdi.

"FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlarından Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan FETÖ sanığı Murat K, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Memuriyete atanmadan önce Antalya'da örgüte bağlı Hamle Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde görev yaptığını bildiren Murat K, darbe girişiminden sonra kapatılan derneğin Ahatlı şubesinde çalıştığını ifade etti.

Örgütün 2010 KPSS sorularını kendisine verdiğini itiraf eden Murat K, KPSS'den aldığı puanla Adalet Bakanlığı'nın sınavlarına başvurduğunu ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne atamasının yapıldığını kaydetti.

Murat K, sınav sorularını almasına ilişkin sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aynı derneğin başka bir şubesinde çalışan ve benim de tanıdığım İbrahim Özkır isimli biri vardı. Bu kişi KPSS'den 2-3 gün önce kendisini havalimanına bırakmamı istedi. Ben de müsait olduğumu, bırakabileceğimi söyledim. Ertesi sabah Özkır'ı havalimanına bırakıp döndüm. Sınavdan bir gün önce Kepez şubesindeyken Özkır'ın döndüğünü gördüm. Kimsenin olmadığı bir anda yanıma gelen Özkır, Diyarbakır'daki bir arkadaşından 2010 yılı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularını aldığını söyledi. Ancak arkadaşının ismini vermedi. 'Bu yaptığımız caiz mi?' diye sordum. Özkır bana, 40 yaşını geçtiğini, bu zamana kadar memuriyete girmediğini, mezun olduğunda memurluğa başlayabilecekken örgüt içindeki görevlerinden dolayı abilerinin de etkisiyle memur olmadığını anlattı. Memuriyetin artık kendi hakkı olduğunu söyledi. Ben de bir anlık gaflete düştüm. Kabul edip sorulara baktım."

"120 SORUNUN HEMEN HEMEN HEPSİ VARDI"

"Nefsime yenik düştüm" yorumunda bulunan Murat K, sınavdan önce KPSS'ye hazırlandığının örgütteki herkes tarafından bilindiğini aktardı. Sanık Murat K, "Özkır, sınav sorularını bana gösterdi. Bilgisayar çıktısı falan şeklinde değildi. Sorular el yazısıyla bir kağıda yazılmıştı. Birkaç soru eksiğiyle 120 sorunun hemen hemen tamamı vardı. Ayrı bir cevap kağıdı yoktu. Tüm şıklar soruların altında mevcuttu, doğru şıkkın üzeri işaretlenmişti." diye konuştu.
Özkır'ın soru ve cevaplarını ayrı bir kağıda not almasına müsaade etmediğini belirten Murat K, "Bir, bir buçuk saat boyunca soruları okuyup inceledim. Bana verilen soruların tamamı 2010 KPSS'de çıktı. Daha sonra basından sorulardan birkaç tanesinin değiştirildiğini öğrendim. İddianamede de bu konu belirtiliyor." dedi.

Yaptığından ötürü pişman olduğunu vurgulayan Murat K, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Ben soruları kimseye vermedim. Sınava Antalya'da girdim. Aslında soruları almaya ihtiyacım yoktu, bilgim yeterliydi. Bir anlık zaafla bu duruma düştüm. O adamla karşılaşmamış veya cemaati tanımamış olsaydım, bugün karşınızda bulunmuyor olacaktım. Sorumlusu bunlardır. Benim hatam o gün bunu kabul etmekti. Nefsime yenik düştüm. Adaletin huzuruna çıkmaktan hiçbir zaman kaçmadım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Geçmişte yaşadıklarımı anlatamadım çünkü eşimle boşanma aşamasındaydım ve tutukluydum. Aldığım maaşın geri isteneceği ve ödeyemeyeceğim korkusuyla hareket ettim. Pişmanım."

 

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