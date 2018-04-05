Eşi Benta Şen'i kaybeden Ali Şen'in büyük acısı

Acı haberi öğrenen Şen ailesinin yakınları ve Mustafa Denizli, Şansal Büyüka ve Tugay Kerimoğlu gibi spor dünyasının tanınmış isimleri de hastaneye akın etti. Benta Şen'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak.

AİLE CENAZEYE ÇİÇEK GÖNDERİLMESİNİ İSTEMEDİ

Şen ailesi bugün Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan ölüm ilanında çiçek gönderilmemesini istedi, çiçek göndermek isteyenlerin ise Alp Şen Vakfı'na bağış yapmalarını rica etti.

Ali Şen'in torunu Alp Ali Şen (17), Mayıs 2014'te ATV ile geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü de Ali Şen için resmi sitesinden başsağlığı şu mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Sayın Benta Şen’in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Merhume Sayın Benta Şen'e Allah’tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.''