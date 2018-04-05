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    Eşi Benta Şen'i kaybeden Ali Şen'in büyük acısı

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 07:50 | Son Güncelleme:

    Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen, hayatını kaybetti. Şen ailesi, Fulya'daki Acıbadem Hastanesi'nde acı haberi aldı. Hastane çıkışı görüntülenen Ali Şen, çok üzgündü. Şen ailesi, cenaze törenine çiçek gönderilmemesini, göndermek isteyenlerin Alp Şen Vakfı'na bağışta bulunmalarını istedi.

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    • Şen Ailesinin büyük acısı
    • Şen Ailesinin büyük acısı
    • Şen Ailesinin büyük acısı
    • Şen Ailesinin büyük acısı

    Acı haberi öğrenen Şen ailesinin yakınları ve Mustafa Denizli, Şansal Büyüka ve Tugay Kerimoğlu gibi spor dünyasının tanınmış isimleri de hastaneye akın etti. Benta Şen'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak.

    Eşi Benta Şeni kaybeden Ali Şenin büyük acısı

    AİLE CENAZEYE ÇİÇEK GÖNDERİLMESİNİ İSTEMEDİ

    Şen ailesi bugün Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan ölüm ilanında çiçek gönderilmemesini istedi, çiçek göndermek isteyenlerin ise Alp Şen Vakfı'na bağış yapmalarını rica etti.  

    Eşi Benta Şeni kaybeden Ali Şenin büyük acısı

    Ali Şen'in torunu Alp Ali Şen (17), Mayıs 2014'te ATV ile geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti.

     

    Eşi Benta Şeni kaybeden Ali Şenin büyük acısı

    FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Fenerbahçe Kulübü de Ali Şen için resmi sitesinden başsağlığı şu mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
    ''Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

    Merhume Sayın Benta Şen’in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

    Merhume Sayın Benta Şen'e Allah’tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.''

     

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , gündem
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