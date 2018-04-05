Şen Ailesi'nin büyük acısı

Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen’in eşi Benta Şen hayatını kaybetti. Beşiktaş Fulya’da bulunan özel hastanede bir süredir tedavi gören Benta Şen’in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı öğrenen Şen ailesinin yakınları ve spor dünyasından isimler hastaneye akın etti.
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