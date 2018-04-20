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    Erken seçimin ilkleri

    Bülent SARIOĞLU
    20.04.2018 - 01:44 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’nin parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişini tamamlayacak olan 24 Haziran seçimi, sandığa gidiş aşamasında da pek çok yeniliği beraberinde getirdi.

    Anayasadaki ‘Geçici Bakanlar Kurulu’ uygulaması, 16 Nisan referandumuyla kaldırıldı. Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının görevden çekildiği ve yerlerine partisiz isimlerin atandığı ‘seçim kabinesi’ bu kez olmayacak. Üç bakan görevine devam edecek.

    +50 SANDALYE VE 18 YAŞ
    İlk kez 600 milletvekili seçilecek. TBMM, yeni hizmet binalarına karşın 550 vekili güçlükle sığdığı fiziki ortamını yeniden düzenleyecek. Bakanlar yeni parlamentoda bulunmayacak.

    İlk kez 18 yaşını dolduranlar milletvekili seçilebilecek. Aynı şekilde ilk kez, askerlik hizmetini yapmamış parlamenterler olacak. Adaylık için askerlik çağına gelmemiş olmak veya erteletmek yeterli.

    İTTİFAK SAYACI İŞLİYOR
    İttifak yapmak isteyen partiler için sınırlı süre bulunuyor. Yeni Seçim Yasası’na göre, ittifak kararı alan partiler, seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde genel başkanlarının imzaladıkları protokolleri YSK’ya teslim etmek zorundalar. Seçim takviminin en geç 30 Nisan’da başlaması bekleniyor. İttifak partilerinin en geç 7 Mayıs’ta protokolü YSK’ya vermeleri gerekiyor.

    Yasa, ittifak yapacak partilerin ‘seçime katılma yeterliliği taşımalarını’ şart koşuyor. Seçime katılamayacağına karar verilirse İYİ Parti resmi ittifak yapamayacak. Ancak bu durum, İYİ Parti’nin, adaylarını başka bir partinin adı ve amblemi altında seçime sokmasına engel değil.

    İKİ PUSULA TEK ZARFA
    Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylık pusulaları ayrı olacak. Ancak her iki pusula aynı zarfa atılacak. Sandıklar kapandığında önce Cumhurbaşkanı seçimine ait pusulaların sayımı yapılacak. Zarfın içinden çıkan diğer pusula okunmadan ters çevrilerek masanın üzerine konulacak ve daha sonra sayılacak. 

    Etiketler: erken seçim , seçimler , gazetehaberleri , gündem
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