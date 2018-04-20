100 bin imza seçim kurullarına

Yazıcı, “Cumhurbaşkanı adayı göstermek için seçmen olma şartı taşıyan kişiler kimlikleriyle beraber il ve ilçe seçim kurullarına başvurabilecek. Bir kişi bir adaya oy verebilecek. Kontrol ve denetimleri YSK yapacak” dedi. Yazıcı buna ilişkin 8-10 maddelik mini paketin haftaya TBMM’ye geleceğini kaydetti.



AK Parti tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazıcı özetle şunları söyledi:



YETKİ KANUNU İLE ÇIKACAK

“Seçimlere kadar yapacağımız çalışmaların özü, bir anlamda alan temizliği yapmak. Kanunlar çatışması olmasın, anayasal normlar alanında ihtilaf olmasın diye. Bu alandaki düzenlemeleri Anayasa 91’inci maddesi gereği yetki kanununu Meclis’ten geçirmek suretiyle yapılmasının doğru olduğunu değerlendiriyoruz. Bakanlar Kurulu, Başbakanlık olmayacağı için bu konudaki atıfları yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak KHK ile olacak. OHAL’deki KHK ile bunu karıştırmayın. Bu seçimde aday olacakların, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine birden aday olması mümkün olmayacak. Anayasamıza göre cumhurbaşkanı seçilen kişinin Meclis üyesi olması halinde üyelikten istifa etmesi zorunlu.

(Pusulada parti logosu mu, sadece cumhurbaşkanının ismi mi yer alacak?) O netleşmedi.”