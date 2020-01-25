Alman DPA ajansına konuşan Gauck, Başbakan Merkel’i mülteci konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la işbirliği yapmaya çağırdı. Gauck, “Eğer bu alanda Türkiye’nin mali destek beklentileri karşılanırsa iyi olur. Biz Avrupa olarak zor bir durumdayız. Erdoğan’ın yardımına ihtiyacımız var” dedi. Öte yandan Bild gazetesindeki bir makalede de, göç krizinin sadece yerinde ve Türkiye’yle çözülebileceği vurgulanarak, “Erdoğan olmadan bu mümkün değil” ifadelerine yer verildi.