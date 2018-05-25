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    Erdoğan’ın Erzurum geleneği: Dikkat çeken miting detayı

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    25.05.2018 - 19:45 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 24 Haziran için mitinglerine bugün daha önceki üç seçimde olduğu gibi milli mücadelenin sembol şehri Erzurum’dan başlayacak.

    Seçim beyannamesini açıklayan Erdoğan, bugün ilk kampanya mitinginde Erzurum’da halkla buluşacak. Erdoğan, daha önceki 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı, 2015 genel seçimleri ve 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumunda ilk mitingini Erzurum’da yapmıştı. AK Parti daha önce 3 seçimde Erzurum’da yüksek oy oranlarına ulaşmıştı.

    2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan, Erzurum’da yüzde 68.80 oranında oy aldı. 7 Haziran seçimlerinde yüzde 52,02 oranında oy alan AK Parti 1 Kasım seçimlerinde ise oylarını yüzde 68.1’e çıkarmıştı. Erzurum’da 16 Nisan referandumunda yüzde 74,5 oranında “evet” çıkmıştı.

    DEMİREL VE ÖZAL’IN MEMLEKETİNDE

    Erdoğan, seçim kampanyası kapsamında yarın 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in memleketi Isparta ile MHP’nin oy oranının yüksek olduğu Balıkesir’e gidecek. Erdoğan, hafta içinde CHP seçmeninin ağırlıkta olduğu Tekirdağ, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın memleketi Malatya, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun memleketi Konya ve HDP’nin yüksek oy aldığı Diyarbakır ve Adıyaman’da mitingler yapacak. Erdoğan’ın hafta sonu Aydın’da yapacağı miting ise ileri bir tarihe ertelendi.

     

     

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