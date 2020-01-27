Erdoğan'dan net mesaj: Gereği neyse sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

"Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurulması gerekiyor. Hafter'in (Libya'da) çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz.

Erdoğan Elazığ depremi ile ilgili ise şu mesajları verdi:

Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda 100 bin TL'ye kadar bir yıl ödemesiz, 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecek. Son depremle bir şey kazandık. AFAD, Kızılay, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz çok ciddi bir koordine içinde mücadeleyi başarılı verdiler.

Ayrıntılar geliyor...