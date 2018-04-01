Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova başbakanına tepki: Yazıklar olsun

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Misak-ı Milli sınırları içindeki bu şehrimizin bize verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz. Hataylı ve Kilisli kardeşlerime bir müjdem var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını bir yıl süreyle erteledik.

Hatay gazi bir şehirdir. Tarihten gelen gazilik vasfınızı Suriye’deki son hadiseler sonrasında bir kez daha hak ettiniz, bir kez daha taçlandırdınız.

Daha önce Fırat Kalkanı harekatıyla El Bab’a kadar olan bir bölgeyi DEAŞ’lı ve PYD’li teröristlerden temizlemiştik.

Afrin’den gelen tehditler tahammül edilemez duruma gelince 20 Ocak cumartesi günü “bir gece ansızın gelebiliriz” dedik ve geldik.

Şu an itibariyle etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844. Ordumuz fırtına gibi Afrin’e girdi. Öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi ezdi geçti. Ne kadar yıkılmaz denilen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart’ta şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor. Kaçabilenler kaçtı kaçamayanlar da yok olup gidiyor. Terör örgütü kuyruk acısıyla içeride ses vermeye çalışıyor ufak tefek eylemlerle. Her teröristin teslim olmak dışında tek bir eylem şansı vardır. Çünkü eylem yapan hiçbir teröristin peşini bırakmadık. Hepsini de kısa sürede bulduk imha ettik, ediyoruz.



Bu katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız. Bu kiralık katiller çetesinin sonu da tıpkı bir asır önce yine sırtlarını bir takım güçlere dayayıp nice canlar yakanlardan farklı olmayacaktır.

CUMHUR İTTİFAKI

İşte şimdi bir hareketin içine girdik. Nedir o? Cumhur ittifakı. Cumhur ittifakıyla beraber ülkemiz yeni bir dönemin içine giriyor. Zira inananlar ancak kardeştir. Bu kardeşliğimizi de cumhur ittifakıyla ispatlamış olacağız.

"KOSOVA BAŞBAKANINA YAZIKLAR OLSUN"

PYD’nin faaliyet sahasına baktığımızda her yerde ideolojik saplantısı olan kesimlerle irtibatları olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde FETÖ.

Bölücü teröristleri nasıl bulup imha ediyorsak FETÖ’cüleri de işte bak Kosova’dan paketledi istihbaratımız, aldı Türkiye’ye getirdi.

Kosova’daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktır. Kosova cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Kosova Başbakanı’na da yazıklar olsun diyorum. Zira FETÖ’nün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, içişleri bakanını görevden almak tarihi bir hatadır.

Kosova'yı ABD’den sonra ikinci sırada kabul eden ülke Türkiye. Sen Türkiye’ye karşı bunu nasıl yaparsın? Ben inanıyorum ki Kosovalı kardeşlerim Kosova başbakanının attığı bu adımı asla kabul etmiyor. İyi bilirim Kosovalıları.

Sınır ihlali yapan 2 Yunan subayı yakaladık, şimdi batı ayağa kalkıyor. Kusura bakmayın biz yargı devletiyiz. Yargı ne karar verirse odur.



"ONLARIN DA YAKASINA YAPIŞMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"



FETÖ ile mücadele yanlış yapanları, işi sulandıranları, suçluları koruyanları asıl hainleri bırakıp gariban insanların üzerine çullananları duyar, görürsek onların da yakasına yapışmaktan çekimeyiz.

FETÖ ile mücadele nereye kadar sürerse sonuna kadar devam ettirmeye kararlıyız.