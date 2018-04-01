Erdoğan: Ey Netanyahu sen çok zayıfsın, çok garipsin, 'nükleer silahım var' diye hava atma

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün Adana AK Parti teşkilatımızın 6. kongresinde buradayız. Salon çok kalabalık ama siz 5 mislisiniz. Size selam vermeden geçmek olmaz. Adeta bir Adana mitingi yapıyoruz. Mart 2019’a hazır mıyız? Peki Kasım 2019’a var mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? İnşallah Mart 2019, Kasım 2019’da ortalamaların çok çok üstüne çıkmak suretiyle bizler için farklı düşünenlere cevabı vereceğiz.

Herkes şimdi şehir hastanelerini seçiyor. Çünkü biliyor ki ihtimamla bakılacak. Diyorum ki biz AK Parti olarak siyasetin de sağlık merkezindeyiz. Sağlıklı siyasetteyiz. İşte bunu beraber inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Anamuhalefetin böyle bir derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka. Bugün buradayız. Buradan nereye gideceğiz, Hatay’a. Şu an Hatay’da stat tıklım tıklım dolu. Kongreyi statta yapacağız. Artık buralar almıyor.

'KENDİNE ÇEKİDÜZEN VER'



Şu an itibarıyla Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3348. Bazıları rahatsız. Türkiye’ye Fransız olanlar rahatsız. Ama biz dimdik yolumuzda yürüyeceğiz. Türkiye’ye sataşmasınlar. Önce teröristleri Elize Sarayı’nda kabul edenler kendilerine çeki düzen versinler. Kendilerine çeki düzen vermeyenler kusura bakmayanlar Türkiye’nin dostluğunu da kaybederler. Dün İsrail’in Başbakanı muhatabım değil de bir laf etmiş. Şu ettiği lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, ağızları dilleri var hakkı söylemez. Kalpleri mühürlü. Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ve ordusu mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında korkak, ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin’de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulüm ettiğini söylüyor. Ey Netanyahu sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çekidüzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil sen terör devletisin.

Kudüs’te yaptıkların ortada. Ya senin dünyada sevenin yok sevenin. İşte BM’de aldığın cevap ortada. Yani benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeri geldiğinde o nükleer silahların da çalışmaz. Mazlumla uğraşma. Bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsın.

'HAREKÂT DEVAM EDİYOR'

Daha sonra AK Parti Adana İl Kongresi'nde partililere seslenen Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları ise şöyle:

Metal yorgunluğunu geride bırakıyoruz, yeniden bir diriliş hareketini başlatıyoruz. Fitneye fesada aramızda yer vermeyeceğiz. Fitne üretmekten bıktık artık. Asla… Birbirini sadece Allah için seven bir kadro olarak hedefe yürüyeceğiz. Adana’nın yanı başında bir harekât yürütüyoruz. Afrin 18 Mart günü ele geçirildi. Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekât devam ediyor.



'ADANA BU FRANSIZLARI İYİ BİLİR'

Buraya gelirken son sayıyı aldım. 3844 terörist etkisiz hale getirildi. Fransa’dan asla duymak istemeyeceğimiz ve kendilerine yakıştıramadığımız birtakım haberler geldi. Adana bu Fransızları iyi bilir. Fransızlar da Adana’yı iyi bilir. Geçmişte hem Fransız işgalcilerinin kendilerine hem de onların besleyip büyüttüğü Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermişti. O kahramanları bir kez daha rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu başkaları üzerinde denemek istiyorlar.

'AYNI ZAMANDA SEN BİR TERÖRİSTSİN'

Terör örgütlerinden temizlediğimiz yerlerde daha önce terör örgütlerinin paçavralarının dalgalanmasına ses çıkarmazlar. Çünkü bunların derdi Türkiye’dir. Bizim sömürgecilik, işgalcilik ayıbımız yoktur ey Netanyahu. Sen işgalcisin. Şu anda işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun.

Aynı zamanda sen bir teröristsin. Sizin o mazlumlara yaptığınızı tarih kaydediyor. İnanıyorum ki İsrail halkı senin bu yaptıklarından rahatsız.



Sen kalkıp da bizim Afrin harekâtına söz söyleyecek kıratta değilsin. Önce haddini bileceksin. Bizim alnımız ak, her zaman başımız diktir. Biz gittiğimiz yerlere medeniyet, sevgi götürürüz. O yüzden diyoruz ki kimse bu bayraktan rahatsız olmasın.

Biz sadece teröristin tepesine bineriz. Şu anda Afrin’de olan bu değil mi? Bölgemizde yeni Sykes Picot paylaşımları yapılmasına izin vermeyeceğiz. Coğrafyamızın kaderini emperyalistlerin hırslarına terk etmeyeceğiz.

Birileri de çıkmış 'ekonomide durum şöyle böyle…' Ekonomi evvelallah. Büyüme 7.4… Ekonomi büyümeyle ölçülüyor. Yok kurmuş, yok şuymuş… Geç o işleri. Biz kimin ne dediğine göre değil milletimizin ne istediğine göre hareket edeceğiz.