Erdoğan'a: Senin bekaa sorunun var

“PKK silahı bırakıncaya kadar mücadele edilecek. Ama sıfır terörle teslim alınan ülkenin bu hale gelmesinin sorumlusu Sayın Erdoğan’dır. Şimdi diyor ki ülkenin beka sorunu varmış. Hadi oradan be. Beka sorunu yaratan sensin. Senin kendinin beka sorunu var. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da yönetim boşluğunu doldurmak üzere geliyoruz.”



İTTİFAK DEVAM EDER

Sivas’tan sonra Tokat’a geçen Akşener, akşam ise NTV’de seçim programına katıldı. Millet İttifakı’nın seçimlerden sonra da devam edeceğini söyleyen Akşener, “CHP’nin adayı kalırsa onu destekleyeceğimizi beyan etmiştik. Bir değişiklik yok” ifadelerini kullandı. Akşener, programda özetle şunları söyledi: “(FETÖ iddiaları) İddia eden ispatlamakla mükelleftir. İki buçuk yıldır söylüyorum, buyursunlar tutuklasınlar. Devlet adamına iftira yakışmaz.



(Ekonomi) Ben cumhurbaşkanı seçilirsem ekonomiyi değil, ekonomistleri yöneteceğim. Türkiye dayanışma fonu diye bir fon hazırladık. Kredi borcu olan insanlar tacize uğruyor, eşini öldüren, intihar eden var. İşsiz, emekli, çiftçilerin bir kısmı var. Bunlar günlük hayatını sürdürmek için mecbur kalan kitle. Lüks harcamalar içinde yok. Bunların tamamını sileceğiz. Minik geliri de olsa onların yüzde 80’ini silip yüzde 20’sini yapılandıracağız. Bunun tutarı, 2018 bütçesinin yüzde biri.



BEDELLİ NEDEN OLMASIN

Biz asker milletiz. Her evden asker çıkmasının manevi yönü var. Gerçekten kısaltılmış bir askerlik planlaması yaptık. Bedelli isteyenler haklılar. Bunlar, zengin çocukları değil, iş bulmuş insanlar. Bunların da çözülebileceği sistem getireceğiz. Seçildikten sonra oturacağız sayısal olarak bakacağız, orduya zayiat verilmeyecekse bedelli neden olmasın?