Erdoğan'a: Sağ olsun beni övmüş

AYM’YE BERBEROĞLU ÇAĞRISI

“ENİS Berberoğlu, 301 gündür içerde, esir. Hiçbir suçu yok. Konu bir gazete haberi. Önce casus dediler, müebbete hapsettiler, sonra 25 yıla düşürdüler, olmaz dediler, sonra 5 yıla düşürdüler. Hâkim arkadaşlara soruyorum. Ne yapıyorsunuz siz? AYM üyelerine sesleniyorum; sizden nasıl olursa olsun bir karar bekliyorum. Adaletsizliği büyütüyorsunuz. Enis Berberoğlu suçludur diyorsanız kararınızı verin, adalet arayalım, önümüze set çekiyorsunuz.



ORTALIK İHBARDAN GEÇİLMİYOR

Eskişehir Osmangazi’de yaşanan olay hepimizi derinden üzdü. Nasıl oldu da bir üniversitede katliam yaşandı? FETÖ’cü diye damgalanıp böyle bir katliam yaşanıyor? Osmangazi’nin kanı Erdoğan’ın yakasında. AK Parti Genel Başkanı olan zat şöyle bir açıklama yaptı: ‘Tanıdığınız FETÖ’cüleri ihbar edin, nerede bildiğiniz bir FETÖ’cü varsa bildirin.’ Muhbirliğe zorladı. Bir baktık ortalık ihbardan geçilmiyor. Bu katliamı yapan kişi de kime kızdıysa FETÖ’cü diye damgalamış.



KILIÇDAROĞLU HASTALIĞI

Bir ülkenin cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Cumhurbaşkanı koltuğunu işgal etmiş; AK Parti Genel Başkanı ilçe, il, köy, kahve kongresine gidiyor. Sen kendine yakıştırıyor musun? Tarafsız olacaksın ya. Zatta bir Kılıçdaroğlu hastalığı belirmiş. Ben olmasam konu yok Türkiye’de. Çünkü dertleri benim dışımda dile getiren yok.



BÜTÜN HAYATIMI İNCELEDİLER

Bir de sağ olsun beni övmüş. ‘Ömründe devletten aldığı maaş dışında tek kuruş kazanamamış adam’. Çok şükür. Evet devlette çalıştım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesinden sonraki en büyük bütçeyi yönettim. Bütün hayatımı incelediler, acaba bir kuruş yolsuzluk bulabilir miyiz diye. Bulamadılar, bulamazsın. Bizim ahlakımızda kul hakkı yemek yoktur. Sen vergi vermemek için Man Adası’nda şirket kuranların arkasında duruyorsun. Sen beni anlayamazsın. Beni anlaman için yüksek ahlak sahibi olman, inanç sahibi olman lazım. Diyor ki ‘Ben yırtık ayakkabılarla siyasete girdim.’ Ben yırtık ayakkabı ile siyasete girmedim. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koydum. Hepsi benim alın terimle kazandığım paralar diye.



TÜRKİYE’Yİ YÖNETEMEZ ALGISI

Aslında Erdoğan, benim zekamı ve becerimi alay konusu yapmak istiyor. Bu devletten aldığı maaşla geçiniyor, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetemez algısı yerleştirmek istiyor. Devlet hizmetinde olanlar için maaşın dışında para kazanmanın sebebi, zeka düzeyi ve beceri değildir, ahlaktır, devlet adamlığıdır, beytül mala saygıdır ve sadakattir. Garip gurebanın hakkına el uzatmamaktır.



Erdoğan son olarak diyor ki ‘Bay Kemal sen er meydanına gelmezsin.’ Çok şükür nihayet böyle bir davet geldi. Sevgili Erdoğan sana çok açık ve net bir çağrı yapıyorum. Er meydanının tespitini sana bırakıyorum. Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir.”



Kılıçdaroğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yi TBMM’deki makamında kabul etti. Görüşmede Çelebi’nin, Türkiye’nin sorunlarını çözmek için bütün siyasi partileri içeren bir büyük uzlaşı sağlanması önerisi getirdiği öğrenildi.



26 PAKET AÇIKLANDI

HER seferinde bir paket açıklıyor ama ekonomi bir türlü dikiş tutmuyor. Dolar almış başını gidiyor, Euro almış başını gidiyor, Türk Lirası değer kaybediyor, her şeye zam geliyor. 1 Şubat 2007’den 9 Nisan’a (2018) kadar 26 ekonomi paketi açıklamışlar, ekonomi canlanacak diye. Fakat ekonomi dikiş tutmuyor. Dün yine (Önceki gün) açıkladılar ekonomiyi canlandıracaklarmış. Ekonomi canlandırmak istiyorsanız sanayiciye hukuk güvencesi vereceksin. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. Yabancıların da can ve mal güvenliği olacak.



Türkiye, Rusya ve İran bir araya geldiler. Oturdular Suriye sorununu görüştüler. Bir bildiri yayınladılar. Bildirinin içinde terör örgütleri sayılıyor. Bir terör örgütü bilinçli olarak sayılmıyor. Ne? PYD. Niye sayılmıyor PYD? Diyor ya ben reisim, dünya reisiyim. İki kişiyi ikna edemedin mi? Afrin’e boşuna mı askerler gitti? PYD’yi listeye koyamıyorsun. Kalkmış konuşuyorsun. PYD’yi oraya koymaya senin gücün mü yetmedi? Sevgili Erdoğan bunun cevabını bekliyorum.