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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.11.2018 - 08:47, Son Güncelleme:

Erdoğan talimat vermişti, araştırma sona erdi… İşte o rapor!

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Erdoğan talimat vermişti, araştırma sona erdi… İşte o rapor!

Devlet Denetleme Kurulu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırladığı siber güvenlikle ilgili araştırma sona erdi. İlkokuldan itibaren siber güvenlik eğitimi verilmesi tavsiye edildi.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlattığı e-devlet uygulamaları ve siber güvenlikle ilgili araştırma ve incelemeyi tamamladı. Başkan Erdoğan'a sunulan raporda, "Ulusal Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası"nın oluşturulmasının gerektiğine dikkat çekildi. Raporda ilkokuldan itibaren siber güvenlik eğitimi verilmesi ve engellilere yönelik özel siber güvenlik programları önerileri de yer aldı. Erdoğan, FETÖ ile mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza atan DDK'ya, 2016 yılı sonunda e-devlet uygulamaları ve siber güvenlikle ilgili çalışma yapmaları talimatını verdi.

859 SAYFALIK RAPOR

Sabah'tan Hasan Ay'ın haberine göre; Yaklaşık 2 yıl süren çalışmanın ardından DDK, e-devlet uygulamaları ve siber güvenlikle ilgili araştırma ve inceleme raporunu tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulan 10 bölüm ve 859 sayfadan oluşan rapor, ilgili kurum ve kuruluşlara da gönderildi. Ayrıca, birbiriyle entegre, etkin, verimli, güvenilir bir yapının hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmeler raporda yer aldı. E-devlet ve siber güvenlik alanında 15 farklı ülkenin çalışmaları incelenerek, Türkiye için örnek bir model hazırlandı. 68 ana öneri, 179 alt öneri sunulan raporda, e-devlet ve siber güvenlikle ilgili çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda icra edilmesi öngörüldü. 

Rapordaki tespit, değerlendirme ve önerilerden bazıları şöyle:

YERLİ VE MİLLİ SİBER GÜVENLİK ÜRÜNLERİ

* Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılması suretiyle e-devlet ve siber güvenlik ekosistemlerinin oluşturulması ve hizmet entegrasyonlarının sağlanması.

* Siber güvenlikte "Ulusal Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası"nın oluşturulması ve "Önceliklendirilmiş Sektör Alanları"nın belirlenmesi.

* Yüksek hız ve kapasitedeki geniş bant altyapılarının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve yeni nesil şebeke yatırımlarının teşvik edilmesi.

* Kritik altyapılar başta olmak üzere her alanda yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesi ve bu çözümlerin hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde kullanımının yaygınlaştırılması.

TÜRKİYE'DE OFİS KURULSUN

* Nitelikli bilişim personelinin istihdamının sağlanması.

* Sosyal medya platformlarının temsilcilik, ofis ve şube açmalarının sağlanması.

* İnternet kullanıcılarının biliçlendirilmesi.

* İnternet Değişim Noktası yatırımlarının en kısa sürede hayata geçirilmesi.

* Açık kaynak kod ekosisteminin kurulması.

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM PROGRAMI AÇILMALI

* Patent başvuruları ve kabul alma süreçlerinin kısaltılması.

* E-devlet ve siber güvenlik farkındalık ve başlangıç eğitimlerine, güvenlik internet kullanımı, yazılım geliştirme, kodlama ve robotik başlıklarının da dahil edilerek ilk ve ortaöğretim müfredatlarında yer alması.

* Üniversitelerde siber güvenlik ve e-devlet alanında ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim programlarının açılması.

ENGELSİZ SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

* Zihinsel melekeleri yüksek fiziksel engelli bireylerin bu alanda yetiştirilerek kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi.

* Engelli bireylerin istihdam edilmiş olanlarının da teknolojik bilgi seviyelerinin artırılarak işlerinde daha etkili olmaları amacıyla "Engelsiz Siber Güvenlik Eğitim Programları"nın düzenlenmesi.

 

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