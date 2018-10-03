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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Erdoğan talimat verdi! Harekete geçtiler

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Erdoğan talimat verdi! Harekete geçtiler

Türkiye’nin şefkat eli bu kez de deprem ve tsunamiyle sarsılan Endonezya’ya uzanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardıma hazırız” mesajının ardından Türk Kızılay'ı harekete geçti

Kızılay, Sulawesi Adası'nda geçen cuma günü meydana gelen ve bin 347 kişinin hayatını kaybettiği 7.4 büyüklüğündeki deprem ve tsunami felaketinin ardından bölgeye gıda, giyecek, ilk yardım, çadır ve çeşitli yaşamsal ürünlerin bulunduğu 'yardım kargo uçakları' gönderiyor. Kızılay, ilk etapta organize ettiği yardım malzemelerinden oluşan yardım kargosu dün gece Endonezya'ya ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından stokları ve gönüllülerinin destekleri ile insani dramın yaşandığı ülke için kolları sıvayan Kızılay, hem maddi hem de manevi destek verecek. Gönüllüler, felaket bölgesinde ilk yardımda bulunacak, yaraları saracak ve Türkiye'nin şefkatini taşıyacaklar. Bu kapsamda çocuk maması, süt tozu, bisküvi, çadır, battaniye, ilk yardım malzemeleri, giyecek, yüksek kalorili gıdalardan oluşan 30 tonluk insani yardım malzemesi Endonezya'nın Palu şehri için yola çıktı. Kargo uçağı ile bölgeye gönderilen yardım malzemeleri, binlerce afetzedenin yarasını saracak. Kızılay, gönderdiği personel ile hem psikolojik hem de genel sağlık desteği verecek.

Endonezya'da ölü sayısı artıyor
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600 BİN KİŞİYE YARDIM

Altyapısı büyük oranda zarar gören ve can kaybının her geçen saat arttığı ülke için 'Cumhurbaşkanın özel talimatı' ile yürütülen insani yardım çalışmaları kapsamında ilk etapta gönderilen kargoda acil ihtiyaçlar yer aldı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "En son Endonezya'nın Sulawesi adasındaki deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinde de yine ilk yardım gönderen Türkiye'ydi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, afet bölgesine uluslararası yardım sevkıyatı için onay verdiğini açıklamasının ardından Endonezya'ya gidecek ekip sayımızı ve yardım takviyesini arttırdık. Bölgede, yardım bekleyen 600 bin kişi var. Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor. THY kargo uçağı ile ilk etapta 10 bin kişiye insani yardım malzemesi ulaştıracağız. Sonraki yardımları yerinden temin ederek sürdüreceğiz" dedi.

SMS İLE DESTEK OLABİLİRSİNİZ

Deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 347'ye çıktı. Hastanelerde ağır yaralı 799 kişinin bulunduğu, 61 bin 867 kişinin geçici barınaklarda tutulduğu ve 1.4 milyon kişinin felaketten etkilendiği belirtildi. Türkiye'den Endonezya'daki afetzedelere destek vermek isteyenlere yardım kampanyası başlatıldı. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar "YARDIM" yazıp 2868'e SMS gönderebilir.

İÇME SUYU VE GIDA YOK

Bölgedeki halk, içme suyu ve gıda gibi temel insani ihtiyaçlarını bulmakta zorluk çekiyor. Tuvalet ve duş gibi temizlik ihtiyaçlarını da giderecek yer bulamayan depremzedeler, yardımları bekliyor. Palu ve depremin etkili olduğu Donggala bölgesi civarında yakıt bulunamıyor. Benzin ihtiyacı bölge dışından getirilerek karşılan maya çalışılıyor. Elektriklerin olmadığı bölge genelinde, telefon hatlarındaki aksamalar nedeniyle tam olarak iletişim kurulamıyor.

KİLİSEDE 30 CANSIZ BEDEN

Palu kentinde, deprem sonrası yaşanan toprak kaymasında çamura gömülen bir kilisede 34 öğrencinin cesedine ulaşıldı. Diğer taraftan Balaroa bölgesinde 200 ailenin yaşadığı yerleşim yeri tamamen yıkılırken şu ana kadar sadece 7 kişinin cesedi bulundu. Bir otelin enkazında da 30 kişinin olduğu tahmin ediliyor. (SABAH)

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