ErdoÄŸan: Åžimdi sÄ±kÄ±ysa herhangi bir hastane, hastayÄ± geri Ã§evirsin

Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul ValiliÄŸi tarafÄ±ndan organize edilen iftar programÄ±nda konuÅŸtu.

"GENÃ‡LER GEÃ‡MÄ°ÅžLE MUKAYESE EDEMÄ°YORLAR"Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DÃ¼nyada en az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere destekte bir numaralÄ± Ã¼lke Amerika gÃ¶rÃ¼nÃ¼r fakat gayrisafi milli hasÄ±laya gÃ¶re dÃ¼nyada bunun bir numarasÄ± TÃ¼rkiye. Biz bir numarayÄ±z. Amerika gerimizde, Ä°ngiltere falan Ã§ok daha geride. Sizler bÃ¶yle bir Ã¼lkenin evlatlarÄ±sÄ±nÄ±z. Bunu iyi bilmeniz lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

MuhtarlarÄ±n mahallelerinde ve hayatÄ±n her alanÄ±nda bu hizmetleri bizzat yaÅŸayarak takip ettiklerini vurgulayan ErdoÄŸan, ancak Ã¶zellikle yaÅŸÄ± 30'un altÄ±ndaki genÃ§lerin, seÃ§ilme hakkÄ± verilen 18 yaÅŸÄ±ndakilerin bugÃ¼nleri geÃ§miÅŸle mukayese edemediÄŸini dile getirdi.

ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SÄ±kÄ±ntÄ± burada. Biz eÄŸitime Ã¶nem verdik, derslik yaptÄ±k, Ã¼niversite aÃ§tÄ±k, harÃ§larÄ± kaldÄ±rdÄ±k, yurt yaptÄ±k, okullarÄ±mÄ±zÄ± en modern araÃ§larla donattÄ±k, Ã¶ÄŸretmen atadÄ±k diyoruz. GeÃ§miÅŸte benim sÄ±nÄ±fÄ±m 75 kiÅŸiydi ama Anadolu'da 100'Ã¼ aÅŸkÄ±n Ã¶rencinin olduÄŸu sÄ±nÄ±flar vardÄ±. Ders kitabÄ± bulamazdÄ±k. Teksir kaÄŸÄ±tlarÄ±yla okuduk. KÄ±rtasiyeci dÃ¼kkanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bir, iki hafta kuyruÄŸa girerdik. HatÄ±rlayÄ±n o gÃ¼nleri. KÄ±rtasiyeci dÃ¼kkanÄ±na gidersin, ders kitabÄ±nÄ± bulamazsÄ±n. Åžimdi bÃ¶yle bir sorun kaldÄ± mÄ±? Herkesin kitabÄ± masasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde. Ama benim bu yavrularÄ±m bunun farkÄ±nda deÄŸil. Bunun kadir kÄ±ymetini bilmiyor. Åžimdi bÃ¶yle bir sÄ±kÄ±ntÄ± artÄ±k yok. BalÄ±k deryanÄ±n iÃ§inde, ne zaman ki onu deryadan Ã§Ä±karÄ±r karaya atarsÄ±n, o zaman denizin kÄ±ymetini anlar. Åžimdi bu genÃ§ yavrular da herhalde bunun kÄ±ymetini Ã¶yle anlayacaklar."

ErdoÄŸan, hastaneleri en modern cihazlarla donattÄ±klarÄ±nÄ±, saÄŸlÄ±k personelinin sayÄ±sÄ±nÄ± Ã¼Ã§ kata Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ±, ÅŸimdi ÅŸehir hastaneleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, eskiden bir rÃ¶ntgen iÃ§in 7-8-9 ay sonraya gÃ¼n verildiÄŸini, ÅŸimdi bÃ¶yle bir ÅŸey kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"MR mÄ± vardÄ± geÃ§miÅŸte, tomografi mi vardÄ±, ultrasonografi mi vardÄ±? BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n hepsi bizimle beraber Ã¼lkemizde ÅŸu anda var." diyen ErdoÄŸan, geÃ§miÅŸte insanlarÄ±n saÄŸlam girip hasta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, kapÄ±sÄ±ndan iÃ§eri giremediÄŸi, girse de doktor, ambulans, ilaÃ§, ÅŸifa bulamadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sistemini genÃ§lerin havsalasÄ±nÄ±n almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"HASTAYI KAPIDAN Ã‡EVÄ°REN BEDELÄ°NÄ° Ã–DER"

ErdoÄŸan, Tokat'a giderken Gerede'den Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra kazalarÄ±n olduÄŸu, kÄ±ÅŸlarÄ± tehlikeli olan bÃ¶lgeden geÃ§erken, iÃ§inde bulunduÄŸu arabanÄ±n kaymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"5 kiÅŸiyiz arabanÄ±n iÃ§inde. KarÅŸÄ± taraftan da Urfa Cesur otobÃ¼sÃ¼ geliyor. Biz otobÃ¼se bindirdik. Bizi oradan aldÄ±lar fakat ambulans diye bir ÅŸey yok. Bizi alan ambulans balÄ±k istifi gibi doldurdu, doÄŸru Gerede'ye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Gerede'de hastanede bizi Bolu'ya gÃ¶tÃ¼recek hemÅŸire bile yok. En az yaralÄ± olan arkadaÅŸÄ±mÄ±z hemÅŸire oldu. Serum ÅŸiÅŸelerini taktÄ±lar. Bir- iki serum ÅŸiÅŸesi de onun elinde kaldÄ±. Bolu'ya geldik. GittiÄŸimiz ilk hastane devlet hastanesi. Devlet hastanesi emekli sandÄ±ÄŸÄ± mÄ±, SSK'lÄ± mÄ±, diye soruyor. O zamanlar ben ve arkadaÅŸlarÄ±m SSK'lÄ±. 'AlamayÄ±z' dediler. Bizi SSK hastanesine gÃ¶nderdiler. BirkaÃ§ gÃ¼n Bolu'da yattÄ±ktan sonra Ä°stanbul'a geldik. Biz bunlarÄ± yaÅŸadÄ±k.Â

Åžimdi sÄ±kÄ±ysa herhangi bir hastane, hastayÄ± kapÄ±dan geri Ã§evirsin. BÃ¶yle bir ÅŸey yok. Geri Ã§eviremez. BakÄ±n buna Ã¶zeli de dahil, Ã§eviremez. EÄŸer bÃ¶yle bir muamele yapÄ±yorsa bedelini Ã¶der. EÄŸer biz devletsek bu Ã¼lkedeki bÃ¼tÃ¼n bu kurumlar, milletin evlatlarÄ±na en azÄ±ndan ilk mÃ¼dahaleyi yapmak zorundadÄ±rlar."Â

"NEREDEN NEREYE GELDÄ°K"

KonuÅŸmada, ulaÅŸÄ±m, bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol, hÄ±zlÄ± tren, havalimanÄ±, kÃ¶prÃ¼, tÃ¼nel dediklerini dile getiren ErdoÄŸan, geÃ§miÅŸte insanlarÄ±n tek ÅŸerit gidiÅŸ, tek ÅŸerit geliÅŸ olan yollarda Ä°stanbul'dan, TÃ¼rkiye'nin 80 vilayetine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediklerinde, uÃ§aÄŸÄ± ancak havada gÃ¶rebildiklerini anlattÄ±klarÄ±nda genÃ§lerin kendilerine inanmaz gÃ¶zlerle baktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸu anda artÄ±k uÃ§aÄŸa binmenin lÃ¼ks olmaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "ArtÄ±k lÃ¼ks otobÃ¼s fiyatÄ±na uÃ§aÄŸa biniyoruz. Bu hale dÃ¶ndÃ¼k. Allah rahmet etsin, babacÄ±ÄŸÄ±m benim uÃ§aÄŸa falan binemedi ama ÅŸimdi bizler rahatlÄ±kla biniyoruz. Nereden nereye geldik." diye konuÅŸtu.Â

ErdoÄŸan, her alanda benzer bir tabloyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, ÅŸimdi dev Ä°stanbul havalimanÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â

"DÃ¼nyanÄ±n ilk Ã¼Ã§Ã¼ iÃ§erisinde ve 29 Ekim'de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Ä°lk etapta 90 milyon yolcu kapasiteli olacak yÄ±lda. 2023, 150 milyon, buraya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. ArtÄ±k dÃ¼nyada havalimanÄ±mÄ±zÄ±n hamd olsun benzeri yok. Ä°lk Ã¼Ã§ iÃ§inde. Buraya geldik." diyen ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ± da Millet BahÃ§esi yapacaklarÄ±nÄ± ifade etti.Â

ArtÄ±k "Bizim bÃ¶yle bir bahÃ§emiz yok" denilmeyeceÄŸini belirten ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GÃ¼lhane var ama burada da AtatÃ¼rk HavalimanÄ±, muhteÅŸem projeyle orayÄ± Millet BahÃ§esi yapÄ±yoruz. Ã‡oluÄŸu, Ã§ocuÄŸu hep gelsin oralarda sere serpe yuvarlansÄ±nlar. Bu nereden geldi, ya havalimanÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±k, iftara geliyoruz buraya. Gelirken sahil tabii iftar saatinde her iki taraf tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m dolu. ArkadaÅŸlara dedim ki 'ÅžÃ¶yle bir kenara Ã§ekin de bir grubun yanÄ±na gidelim.' Gittik, hepsi zaten mangal yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸlar, hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yorlar iftara. Åžimdi onu gÃ¶rÃ¼nce dedik ki 'ArtÄ±k Ä°stanbul'a bunlarÄ±n hepsini de kapsayacak devasa bir Millet BahÃ§esi yapmamÄ±z lazÄ±m.' Yani Ä°ngiliz'in Hyde Park'Ä± varsa ki 170 bin metrekare falandÄ±r, Amerika'nÄ±n Central Park'Ä± varsa ki o da 2-3 civarÄ±ndadÄ±r. Bizim onlardan daha bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ niye olmasÄ±n? BurasÄ± 12 milyon metrekare. BurayÄ± yapacaÄŸÄ±z. TÃ¼rk milleti iÃ§in, bu millet iÃ§in evelallah hepsi haktÄ±r, olacak."Â

"ARAMIZDAKÄ° FARK BU"Â

GenÃ§lerin TÃ¼rkiye'nin hep bÃ¶yle olduÄŸunu sandÄ±klarÄ±nÄ±, halbuki bunun bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± en iyi muhtarlarÄ±n bileceÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, "Bunun iÃ§in muhtarlarÄ±mÄ±zdan rica ediyorum, mahallelerinizdeki genÃ§lerimize, eski TÃ¼rkiye'yi, eski Ä°stanbul'u lÃ¼tfen anlatÄ±n. Ã‡Ã¶p daÄŸlarÄ±nÄ±n olduÄŸu Ä°stanbul'u anlatÄ±n. Hava kirliliÄŸinin olduÄŸu Ä°stanbul'u anlatÄ±n. O susuzluÄŸun hakim olduÄŸu Ä°stanbul'u anlatÄ±n. Bunlardan nasÄ±l kurtulduÄŸumuzu lÃ¼tfen anlatÄ±n. Bunu en iyi siz biliyorsunuz." diye konuÅŸtu.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'a belediye baÅŸkanÄ± seÃ§ildiÄŸinde ÅŸehrin sokaklarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶p daÄŸlarÄ± tarafÄ±ndan iÅŸgal edildiÄŸini aktararak, Ãœmraniye'de yaÅŸanan Ã§Ã¶p patlamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, burada 39 vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ancak kendilerinin o patlayan Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼n olduÄŸu yere spor tesisleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktaran ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Biz buyuz ya aramÄ±zdaki fark bu. DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel ÅŸehri, pisliÄŸe, susuzluÄŸa, hava kirliliÄŸine, kÃ¶tÃ¼ kokuya, bakÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa mahkum edilmiÅŸti. Musluklardan su akmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mahallelerde su istasyonlarÄ± aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°nsanlar tankerlerle getirilen sularÄ±, buralardan doldurup, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. HaliÃ§'in yanÄ±ndan ancak burnumuzu tutarak geÃ§ebiliyorduk. Ben aslÄ±nda HaliÃ§'in kenarÄ±nda, KasÄ±mpaÅŸa'da doÄŸdum bÃ¼yÃ¼dÃ¼m. HaliÃ§'in ne olduÄŸunu Ã§ok iyi bilirim ama orayÄ± temizlemek de elhamdÃ¼lillah bize nasip oldu. HaliÃ§'i biz temizledik. Peki bÃ¼tÃ¼n bu sorunlar genÃ§ler tarafÄ±ndan biliniyor mu? Herhalde sihirli bir deÄŸnek geldi Ä°stanbul'a dokundu ama TÃ¼rkiye'ye dokunmadÄ±. BÃ¼tÃ¼n bu sorunlar bizim ve ekibimizin gayretleriyle, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, projeleriyle hamd olsun, yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼. Ãœlkemizi bugÃ¼nlere getirebilmek iÃ§in gerÃ§ekten Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ã–nÃ¼mÃ¼ze vesayet gÃ¼Ã§lerinden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine, darbecilerden uluslararasÄ± gÃ¼Ã§lere kadar nice engeller kondu."

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"SANDIÄžA GÄ°DÄ°P Ä°RADENÄ°ZÄ° YANSITIN"

HaliÃ§'ten 2,5 milyon metrekÃ¼p Ã§amuru Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ±, 9 kilometre Ã¶tede AlibeykÃ¶y'de bir taÅŸ ocaÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸu anda da Ã¼zerinde Vialand'Ä±n bulunduÄŸu alanÄ±n bu Ã§amurla doldurulduÄŸunu kaydetti.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bak ÅŸimdi orada ne yaptÄ±k? TÃ¼m Ã¼lkemin insanlarÄ±, Ã§ocuklarÄ± iÃ§in devasa bir oyun parkÄ± meydana Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸ bilenin, kÄ±lÄ±Ã§ kuÅŸanÄ±n. Bunlar yapmadan olmuyor. Åžimdi tÃ¼m bu yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n adeta taÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± olarak gÃ¶rebileceÄŸimiz yeni bir dÃ¶nemin eÅŸiÄŸine geldik. Ä°nÅŸallah 24 Haziran'da bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bir kez daha milletimizden icazet alacak, 2023 hedeflerimizi gerÃ§ekleÅŸtirme yolunda Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.Â

BayramÄ± takip eden pazar gÃ¼nÃ¼ seÃ§im olduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini "Buradan sizlerle birlikte tÃ¼m milletime Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yorum, aman ha memleket ziyaretini veya tatili uzatÄ±p da sandÄ±klarÄ± boÅŸ bÄ±rakmayÄ±n. Oy vererek sadece Ã¼lkeye cumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seÃ§miyorsunuz. AynÄ± zamanda geleceÄŸinizin kararÄ±nÄ± veriyorsunuz. Bunun iÃ§in mutlaka sandÄ±ÄŸa gidip iradenizi yansÄ±tÄ±n. Allah gÃ¶stermesin bir aksilik olursa o ahlarÄ±n, vahlarÄ±n, keÅŸkelerin hiÃ§ kimseye faydasÄ± olmaz. Milletimize en bÃ¼yÃ¼k bayramÄ± hep birlikte inÅŸallah 24 Haziran akÅŸamÄ± yaÅŸatacaÄŸÄ±z. Ama o gÃ¼ne kadar durmadan, duraksamadan, yorulmadan Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." diyerek tamamladÄ±.Â