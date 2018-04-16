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    Erdoğan, Merkel’le görüştü

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    16.04.2018 - 20:28 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, bugün telefonda görüştüler.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabulü akabinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Şam rejiminin Duma’daki kimyasal silah kullanması üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen operasyona değinen iki lider, Suriye’de ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladılar.

    NATO’dan Türkiye mesajıNATO’dan Türkiye mesajı

    Etiketler: Merkel , gazetehaberleri , gündem
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