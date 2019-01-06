Erdoğan: 'CHP rüşvet yolsuzluk çöp demek'

İZMİR’İN DAĞLARINDA ÇİÇEKLER AÇAR

AK Parti, Halkapınar Spor Salonu’nda yerel seçimler için İzmir başkan adaylarını tanıttı. AK Parti, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere’de cumhur ittifakı kapsamında MHP adayını destekleyecek. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Biz İzmir’i sadece Türkiye’nin değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz. İzmir’de yanan meşale bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşaledir. Anadolu’nun işgale başlandığı yer de Anadolu’nun istiklale kavuştuğu yer de İzmir’dir. ‘İzmir’in dağlarında çiçekler açar’ diyoruz ya, o çiçekler istiklal aşkımızın çiçekleridir; birliğimizin, dirliğimizin çiçekleridir. Onun için İzmir’in hudutları bu güzel ilimizin fiziki coğrafyasıyla izah edilemeyecek derinliktedir.

TİLKİLERE KARŞI

İzmir’in sınırları Viyana’dan başlar, Adriyatik kıyılarından Doğu Türkistan’dan Karadeniz’in kuzeyinden başlar. 9 asırdır Türk şehri olan İzmir’in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi açısı da hepimizin ortak acısıdır. İzmir, sözün tam manasıyla bir anne şehirdir. Gazi Paşa’nın muhterem valideleri Zübeyde Hanım da burada yatıyor. İzmir; Çaka Bey’den, Gazi Paşa’ya kadar hep bu toprakları vatan yapma sevdamızın, istiklal aşkımızın sembolü olmaya devam ediyor. Bu salonda İzmir’i ‘gâvura yâr etmeyiz’ diyerek silaha davranan fedailerin hesapsız memleket sevgisi var. İzmir’de aslan yatağına sokulmaya çalışan tilkilere karşı mücadeleye hazır mıyız? Dışarıdaki ve içerideki alçakları muratlarına erdirmemek için gece-gündüz çalışmaya hazır mıyız? İstiklaline ve istikbaline göz dikenleri tıpkı Gazi Paşa’nın yaptığı gibi denize dökmeye hazır mıyız? İşte benim gönlümün efendisi İzmir budur.

ŞIRNAK’IN, MARDİN’İN İZMİR’DEN FARKI YOK

CHP demek çöp demektir, hava kirliliği demektir. CHP demek yolsuzluk, rüşvet, yasak, yokluk demektir. Güneydoğuda bölücü terör örgütünün desteğindeki malum belediyeler oraları rezil etti, çukurlar, kanallar, neler yapmadılar. Susuz bir Güneydoğu, biz orayı bile kayyum tayinleriyle onlardan aldık. Tavsiye ederim gidin Diyarbakır’ı, Şırnak’ı, Van’ı, Mardin’i görün. Bakacaksınız ki nerede o eski Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Van. Hepsini değiştirdik. Tanımazsınız, inanın İzmir’den farkı yok, çok daha güzel. Bu defa İzmir vesayetçilere, darbecilere, terör sevicilere karşı hakkın ve halkın yanında olacak. Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde İzmir’in ayrı ve özel bir yeri var. İzmir’e en çok zararı tek parti dönemi zihniyetinden bir türlü kurtulamayan CHP’nin verdiğini görürüz. İcraatlarıyla adeta halka husumet besleyen bu parti İzmir’in üzerine bir karabasan gibi çökmüştür.”

ÇİFTÇİYE DESTEK

Ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin bugün müjdesini veriyorum. Fark ödemesi buğday, mısır, çeltikte 550 milyon TL, buzağı ödemeleri 525 milyon TL, çiğ süt 340 milyon TL, yem bitkileri 269 milyon TL, sertifikalı tohum 100 milyon TL, çevre destekli tarım alanı 84.5 milyon TL, diğer destekler 164 milyon TL, toplam 2 milyar 35 milyon TL.

‘TAMAMI YALANDAN, YANLIŞTAN ÇARPITMADAN OLUŞAN KORKU SİYASETİYLE İZMİR’İ ADETA ESİR ALMIŞ DURUMDALAR’

“CHP’nin yaptığı tek iş tarihte medeniyetin, kültürün, sanatın, ticaretin merkezi olarak nam salan İzmir’i tek parti devrinin bağnazlığına mahkûm etmek olmuştur. CHP’li vatandaşlarıma da sesleniyorum. Gelin İzmir’i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline getirelim. İnanıyorum ki siz de bu CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz. Bunun için de tamamı yalandan, yanlıştan, çarpıtmadan oluşan korku siyasetiyle İzmir’i adeta esir almış durumdular.

YAŞAM TARZI DERDİMİZ YOK

‘Yaşam tarzı’ dediler buyurun tribünler burada başörtülü kardeşlerim de başı açık kardeşlerim de var. Hep birlikte bu salonda AK Parti çatısı altındalar. Ama yatıyorlar kalkıyorlar yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Kimseye biz bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık. Ama siz CHP zihniyeti olarak musallat oldunuz. ‘Yaşam tarzı, irtica, laiklik’ diyerek İzmirlinin iradesine ipotek koydular. İşte 31 Mart’ta siz bu yanlış iradeyi tersine çevireceksiniz. Sadece İzmir gibi birkaç yerde o da CHP’nin yalanlarının etkisiyle bu meseleler hâlâ gündemde. Nerede, kim acaba giyiminden, kuşamından, düşüncesinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşadı? AK Parti terör örgütlerine terörist sevicilere karşı acımasızdır.”

‘AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ İLE BULUŞACAK’

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterdiği TBMM Başkanı Binali Yıldırım törende konuştu: “Cumhur ittifakı ülkemizde demokrasinin daha da güçlenip millet iradesinin üstünde başka bir irade olmadığını bir kez daha ortaya koyacaktır. İzmir’de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart’ta Nihat Zeybekci ve 30 ilçe başkanımızla beraber zaferle tamamlamaya var mısınız? Bizim yol arkadaşlarımız hiçbir şeyi yarım bırakmazlar. İnşallah 1 Nisan sabahı İzmir de AK Parti hizmet belediyeciliğiyle buluşacak. ‘Önce ülkem ve milletim’ diyen MHP’li kardeşlerimizle birlikte alacağımız neticenin İzmir’e hayırlı olmasını diliyorum.”

‘BUGÜN HAK ETMEDİĞİ DEĞERDE’

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Nihat Zeybekci törende şunları söyledi: “Bu süreci birlik, beraberlik, kardeşlikle, cumhur ittifakının ruhuna yakışır şekilde, AK Parti ve MHP’li kardeşlerimizle birlikte yürüteceğiz. İzmir’imiz doğuştan dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak yaratılmıştır ama bugün İzmir hak etmediği değerdedir. 31 Mart akşamına kadar İzmir’de gönülleri fethedeceğiz. Biz yollar, köprüler, metrolar, parklar, spor salonları yapmadan önce gönülleri yapacağız. İzmir’imizi üç altın kural üzerine bina edeceğiz.Yalan söylemeyeceğiz, söz verdik mi canımız pahasına tutacağız, emanete ihanet etmeyeceğiz. İzmir’i Anadolu’ya, Türkiye’ye küstürdüler. İzmir’in kalbine girmeye geldik.”

5 İLÇE MHP’YE 5 İLÇEYE KADIN ADAY

AK Parti; Balçova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kiraz, Konak olmak üzere İzmir’de 5 kadın belediye başkan adayı çıkardı. Balçova’da Evrim Özen, Güzelbahçe’de Burcu Dereci, Karşıyaka’da Ayda Maç, Kiraz’da Saliha Özçınar, Konak’ta Melek Eroğlu belediye başkanı olmak için yarışacak. AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere 5 ilçede aday göstermeyerek MHP’nin adayını destekleyecek. Aliağa’da Serkan Acar, Çeşme’de Sema Aydın, Dikili’de Buğra Akın, Foça’da Serdar Mersin, Narlıdere’de Süleyman Kocabıyık, ittifak kapsama desteklenecek. AK Parti’nin İzmir’deki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Balçova: Evrim Özen, Bayındır: Uğur Demirezen, Bayraklı: Ali Aslan, Bergama: Hakan Koştu, Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu, Bornova: Reşat Gençtürk, Buca: Mustafa Aslan, Çiğli: Okan Korkmaz, Gaziemir: Nazmi Yılmaz, Güzelbahçe: Burcu Dereci, Karabağlar: Bilal Doğan, Karaburun: Ferhan Eroğlu, Karşıyaka: Ayda Maç, Kemalpaşa: Arif Uğurlu, Kınık: Sadık Doğruer, Kiraz: Saliha Özçınar Konak: Melek Eroğlu, Menderes: Bülent Soylu, Menemen: Durmaz Bayraktar, Ödemiş: Münir Bezmez, Seferihisar: Hamit Nişancı, Selçuk: Osman Başterzi, Tire: Selman İçelli, Torbalı: Adnan Yaşar Görmez, Urla: Adıgüzel Demirel.