Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yorumu: CHP’den korkuyorlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlerde ittifak görüşmeleriyle ilgili kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, “Korkuyorlar arkadaşlar. ‘CHP gelmesin, kaybetmeyelim’ diye ne yapacaklarını şaşırdılar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz kazanacağız” dedi.
CHP’nin dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, MYK’da hem eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın AİHM sürecini hem de aralarında akademisyenlerin de bulunduğu kişilerin Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili sunum yaptı. Kılıçdaroğlu, bu sunumun ardından, “Cumhurbaşkanı’nın AİHM kararını dikkate almayacağını söylemesi, Demirtaş’a ceza vermesi anlamına gelir. Bu ihsası reydir. Bu yapılan zaten orada, 18’inci maddede saptanmış olan seçilme hakkına, hukuka müdahalenin açıkça ifadesidir. Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yaptığında, yargıçlar aday olabileceğine karar veriyor ama tahliye edilmiyor, içeride tutuluyor. Bu aslında Anayasa Mahkemesi’nin vermesi gereken karardı. Hukuk açısından baktığımızda Anayasa’nın 18’inci maddesinde düzenlenen bir hak. Bu karar hukuk devletinin olmadığının bir göstergesi” diye konuştu.
BİZ BAŞARACAĞIZ
Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı ittifak görüşmesini de değerlendirerek, “Korkuyorlar arkadaşlar. Bizden korktukları için, CHP gelmesin, kaybetmemek için ne yapacaklarını şaşırdılar. Ama ne olursa olsun biz başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar biz kazanacağız” dedi.
İNCE İLE GÖRÜŞME BUGÜN
Kılıçdaroğlu, kendisinden görüşmek için randevu talep eden Muharrem İnce ile bugün bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşmesinin ardından önümüzdeki günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de görüşecek.
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