Erdoğan, Bağdadi operasyonunu anlattı

Partinin MKYK toplantısının tamamına yakınında Suriye’deki gelişmeler konuşuldu. Erdoğan, son iki haftada yaşananlarla ilgili ayrıntılı ve ilginç paylaşımlarda bulundu. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 13 Kasım’da yapacağı ABD ziyareti de dahil olmak üzere özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

- BAĞDADİ OPERASYONU: “Bağdadi’nin öldürülmesi konusunda, Türkiye olarak ABD’ye katkı verdik. Helikopterleri, bizim kontrolümüzde olan, Afrin ve Cerablus’un hava sahasını kullanarak gittiler. İstihbarat desteğimiz oldu. Bizim istihbarat birimlerimiz, ABD’ninkiler birlikte çalıştı. Hava sahasını kullanacaklarını bildirdiler. Bağdadi’ye operasyon yapılacağını biliyorduk. Biz de Cerablus ve Afrin’deki unsurlarımızı uyardık, ateş açılmaması talimatı verdik.

- ÜNİFORMALI TERÖRİSTLER: Bundan sonra Türkiye olarak, ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaların sahadaki uygulamalarına bakacağız. ‘Terörist kalmayacak’ derken, bunların terörist üniformasını çıkarıp, Suriye rejimi üniformasını giymesine müsaade etmeyiz. Yerel istihbarat kaynakları ile bunun takibini yapacağız. Böyle bir şey olursa gereğini yaparız. Biz hiçbir şekilde teröriste geçit vermeyeceğiz. Biz verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Oyalama da olabilir ama onlara bu imkânı vereceğiz ve bekleyeceğiz. Sahada olup biteni takip ediyoruz.

- ABD VE RUSYA’NIN ASIL DERDİ PETROL: Yaptığımız görüşmelerde anladık ki ABD ve Rusya’nın asıl derdi petrol. ABD, Deyrizor’u bırakmak istemedi, Rusya ise Kamışlı’yı. Çünkü her iki yerde de zengin petrol yatakları var. Kamışlı’daki petrol rezervi, Türkiye’nin kullandığı petrolün yüzde 50’si kadar. Her iki ülke de bu petrolü bırakmak istemiyor. Görüşmelerde ABD yetkilileri, ‘Petrol yataklarının DEAŞ’ın eline geçmesini istemiyoruz’ dedi. Her iki ülke de diğer konuları önemsemediler.

- PUTİN-TRUMP FARKI: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığımız görüşmelerde alınan kararların uygulaması daha hızlı oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’la aynı şeyi sağlayamıyoruz. Putin alınan kararların uygulanması için hemen harekete geçiyor. Trump söz veriyor ama sonuç alamıyoruz. Ya yerine getirilmiyor ya da süreç çok uzuyor. Trump’ın verdiği sözleri gerçekleştirip gerçekleşmeyeceği belli olmuyor, şüpheli.

- PİLOT BÖLGE YAPACAĞIZ: Güvenli bölge için AB ülkelerinin desteğini arayacağız. Ama destek gelmezse Türkiye kendi imkânları ile adım atacak. Tamamı için kaynak oluşturmamız mümkün değil ama kendi imkânlarımızla öncelikle pilot bir yer kuracağız. Tel Abyad veya Resulayn’da olabilir. Sınıra yakın bir yerde pilot yerleşim birimi kuracağız.

- O MEKTUP VE OPERASYON: 13 Kasım’da Trump’ın daveti üzerine ABD’ye gideceğiz. Elbette o mektubu da yanımızda götüreceğiz. Bunun altında kalmayacağız. Götürüp masaya bırakacağız. Aynen iade edeceğiz. Trump’ın yüzüne söyleyeceklerimiz var. Gereken cevabı vereceğiz. Esasında biz cevabı sahada verdik, orada yazılanları dikkate almadık. Mektup bize ulaştıktan sonra iki saat içinde operasyonu başlattık. Normalde belki gece veya ertesi sabah başlayacaktı. Ama mektup gelir gelmez, gereken değerlendirmeyi yaptık ve operasyonu başlattık.”