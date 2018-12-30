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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU - Özgür ALTUNCU - İSTANBUL
30.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

'En büyük siyasi tehdit CHP zihniyetidir'

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'En büyük siyasi tehdit CHP zihniyetidir'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul adaylarını açıkladı. Büyükşehir belediye başkanlığı adayı beklendiği gibi TBMM Başkanı Binali Yıldırım oldu. Kadir Topbaş’ın istifasıyla belediye başkanı olan eski Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Büyükçekmece Belediyesi için aday oldu. Beşiktaş, Silivri ve Maltepe ilçelerinde ise aday çıkarılmadı. Erdoğan konuşmasında CHP’nin 24 yıldır İstanbul’a yaklaşamadığını söyleyerek “İstanbul için en büyük doğal tehdit deprem ise en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir” dedi.

SİNAN Erdem Spor Salonu’ndaki toplantıyı partililer hınca hınç doldurdu. İlçe teşkilatları salona yerleştiği sırada iki kez kavga çıktı. Polisin ve diğer partililerin araya girmesiyle kavgalar yatıştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar ve sloganlar eşliğinde salona girdi.

İlk konuşmayı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Mevlüt Uysal konuştu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geldi. Erdoğan şunları söyledi:

İSTANBUL’U KAHIRLA DEVRALDIK

“Biz İstanbul’u hep kahırla devraldık. Biz bugünlere getirdik. AK Parti olarak hem büyükşehirde, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul’a adamış adaylarla yola çıkacağız. İstanbul güzel olduğu kadar nazlı bir şehirdir. Öyle bir nazlı ki asla ihmale gelmez, caddeleri çukurdan geçilmez, Haliç’i kokudan yanına varılmaz hale gelir. İnsanı ihmale gelmez. Bunun için biz İstanbul’a hep layık olduğu şekilde muamele etmenin çabası içinde olduk.

24 SENEDİR YAKLAŞAMADI

İstanbul için en büyük doğal tehdit deprem ise en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiştir. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında hiçbir vatandaşımız CHP’nin İstanbul’a hizmet sunacağına inanmadığı için 24 senedir o zihniyeti büyükşehire yaklaştırmadı.

NE İSTANBUL NE TÜRKİYE UMURLARINDA

Sadece konuşuyor, sadece millete hakaret ediyorlar. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki iktidar mücadelesi, adaycılık mücadelesi, hizipçilik mücadelesi. CHP neredeyse sadece bunlardan ibaret bir partidir. Kendileri de her seçim şapkadan başka bir tavşan çıkartmanın peşine düşüyorlar. Bir gün çarşaflı kadınlara rozet takıyor, bir gün bölücü örgütün güdümüyle el takıyorlar, ertesi gün tam tersi görüşleri savunan başka partiye göz kırpıyorlar. Her seçim döneminde kılıktan kılığa giriyorlar. Transferden transformasyona her siyasi oyun bunlarda mubahtır.

TEK PARTİ DEVRİNDEKİ ZULÜM

“Karga adını değiştirse de sesinden tanınır.” CHP adını da değiştirse, kılığını da değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Nasıl mı tanır? Tek parti devrindeki zulmünden tanır, darbelere verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmaktan tanır. İnancına, tarihine husumetinden tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden tanır. Lafa gelince demokrat, özüne gelince simsiyah faşist duruşundan tanır. Milletimiz bunları 26 milyon 330 bin kişinin oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanını, asmakla, darbeyle tehdit eden o bed sesinden tanır. Bakın sahip çıkıyor. Niye? Al birini vur öbürüne. CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın milletimiz onu tanır.

YOL ARKADAŞIM DAVA ARKADAŞIM

Partimizde birçok görevlerde bulunan Sayın Binali Yıldırım, belediye başkanlığımdan bu yana benimle yol arkadaşı, dava arkadaşım. Şimdi de İstanbul. Napolyon’un ifadesiyle dünya bir ülke İstanbul da oranın başkenti olurdu dediği İstanbul. Böyle bir şehre belediye başkanı seçeceğiz. Herhangi bir ilçeden birisini buraya kaydırmıyoruz. Çok önemsediğimiz için bakanlıklar yapmış, en son görev meclis başkanımız. Şimdi belediye başkan
adayı yapıyoruz. İstiyoruz ki İstanbul çok daha ilerilere ve bu asrın en nadide, en güzide çekim alanını oluştursun.”

İNANMAYAN TEK KİŞİ VARSA

Unutmayın kimse AK Parti’ye oy vermek zorunda değil. Önce ahlakımızla, duruşumuzla, mütevaziliğimizle, değerlerimizle milletimizin gönlüne girecek, ardından yapacağımız hizmetlerle onların oyunu alacağız. Şayet bu salonda milletimizin gönlüne girerek oyunu alamayacağına kalpten inanmayan tek bir kişi varsa, bilsin ki yanlış yerdedir.

BAHÇELİ’NİN İFADESİYLE ZİLLET İTTİFAKI

Şunu da söylemem lazım cumhur ittifakında Sayın Bahçeli ile dayanışmamız gayet başarılı yürüdü. İnanıyorum ki başarılı bir şekilde yürüyecektir. Bu seçimler çok çok anlamlı. Karşımızda Bahçeli’nin ifadesiyle bir ‘zillet ittifakı’ var. Cumhur ittifakının zaferi çok çok farklı olacaktır diyorum. Gerek şahsım, gerek partim, gerek milletim adına teşekkür ediyorum.

SALI ANKARA CUMARTESİ İZMİR

Salı günü Ankara’da aynı toplantıyı yapacağız, haftaya cumartesi İzmir’de aynı toplantıyı yapacağız.

En büyük siyasi tehdit CHP zihniyetidir

İSTANBUL ADAYLARI

İstanbul Büyükşehir: Binali Yıldırım t Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut başkan)

Ataşehir: İsmail Erdem (CHP’li belediye)

Avcılar: İbrahim Ulusoy (CHP’li belediye)

Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut başkan)

Bahçelievler: Hakan Bahadır (Değişti)

Bakırköy: Mehmet Umur (CHP’li belediye)

Başakşehir Yasin Kartoğlu (Mevcut başkan)

Bayrampaşa: Atilla Aydıner (Mevcut başkan)

Beykoz: Murat Aydın (Değişti. Eski Zeytinburnu Belediye Başkanı) t Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (CHP’li belediye) t Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Değişti) t

Çatalca: Mesut Üner (CHP’li belediye)

Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Değişti)

Esenler: Tevfik Göksu (Mevcut Başkan)

Esenyurt: Azmi Ekinci (Değişti)

Eyüp Sultan: Deniz Köken (Değişti)

Fatih: Ergün Turan (Değişti. Eski TOKİ Başkanı)

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut başkan)

Güngören: Bünyamin Demir (Değişti)

Kağıthane: Mevlüt Öztekin (Değişti)

Kartal: Ebubekir Taşyürek (CHP’li belediye)

Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut başkan)

Pendik: Ahmet Cin (Değişti)

Sarıyer: Salih Bayraktar (CHP’li belediye)

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut başkan)

Sultangazi: Abdurrahman Dursun (Değişti)

Şile: İlhan Ocaklı (Değişti)

Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut başkan)

Ümraniye: İsmet Yıldırım (Değişti. KİPTAŞ Başkanı) t Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut başkan) t Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Değişti)

CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARI

Beşiktaş: Sinan Toperi

Silivri: Volkan Yılmaz

Maltepe : Ahmet Baykan

LİSTE DIŞI KALAN İSİMLER

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ( 3 dönem), Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ( 3 dönem), Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç (3 dönem), Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can (3 dönem), Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin.

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