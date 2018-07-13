Emniyetin önünde toplandılar... Büyük tepki

Adnan Oktar ve grubuna yönelik gözaltıları destekleyen birçok mağdur İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek operasyonların genişletilmesi talebinde bulundular.

Emniyet önüne Adnan Oktar’ın maketini getiren eylemciler, üzerinde “Küçük kızların hesabı sorulacak” yazan pankartlar taşıdı. Emniyet binası önündeki eyleme, gözaltına alınan Oktar Babuna’nın yeğeni Emre Ertüzün (33) de katıldı. Annesi Ceyda Ertüzün, kardeşi Erdem Ertüzün, üç teyzesi ve dayısı Oktar Babuna’nın gözaltında olduğunu anlatan Emre Ertüzün “Adnan Oktar grubu benim ailemi bitirdi. Dedemiz bunlar yüzünden öldü. Annem, teyzelerim ve dayım bütün mal varlığımızı bunlara verdi. Ben 13 yaşından bu yana Oktar’ın yanında kaldım. Sapkın bir insandı. Beni köle gibi kullandı. Yaveri gibi her şeyi yaptırıyordu. Küçük olduğum için sürekli beyin yıkama faaliyetleri oluyordu. Dinle ilgili yanlış şeyler anlatıyordu. Büyüdükçe gerçekleri gördüm. Onun anlattıklarının dinle alakası yoktu. Gerçekleri araştırınca gruptan koptum. Nenem ve dedem çocuklarını kurtarmak için yıllarca mücadele ettiler. Benim annem ve kardeşim şu anda gözaltında. Suçları varsa cezalarını çeksinler. Bunlar kendilerini dini cemaat gibi gösteren bir suç örgütü” dedi.

ANNE BABUNA: “ADNAN OKTAR AİLEMİZİ DAĞITTI”

Gözaltına alınan Oktar Babuna’nına annesi Semin Babuna da İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Anne Babuna yaptığı açıklamada “Bu adam bizim ailemizi dağıttı. Benim beş çocuğum ve torunum bu örgütün içerisine girdi. Şimdi hepsi gözaltında. Ailemizin mal varlıkları hep bu adama gitti. Ben mal ve mülkü geçtim. Evlatlarımı kurtarmak istiyorum. Evlatlarım umarım gerçekleri görür ve bunlardan kopar. 12 yıldır çocuklarımı görmüyorum. Kendisini çocuklarıma peygamber olarak tanıttı. Onların beyinlerini yıkadı. Çocuklarım yurt dışında eğitimler gördü. Hepsini ağına düşürdü. İlk olarak oğlum bu örgüte girdi. Üniversitede bir kadınla tanıştı. O kadın oğlumu örgüte soktu. Sonra sırayla kızlarım girdi. Sonra da torunlarım gitti. Yıllarca hukuk mücadelesi verdik. Çocuklarım beni suçladı. Yıllarca acı çektik” dedi. Kızı Ebru Altan’ın yıllarca Adnan Oktar’ın yanında olduğunu söyleyen anne Türkan Algüzalp ise açıklamasında “Kızım 20 yıldır yanıma gelmiyor. Çocukken bu örgütün ağına düştü. Ne yaptıysa kurtaramadık. Onu sadece Adnan Oktar’ın kanalında görüyoruz. Beynini yıkamışlar. Kızım da gözaltına alındı. Umarım aklı başına gelir ve bu örgütten kopar” dedi.

TURNİKE SİSTEMİNİ ANLATTI

Adnan Oktar’ın korumalığını yaptığı söyleyen Ümit Kuruca (31) ise Oktar’ın kurduğu örgütün nasıl çalıştığını teker teker anlattı. 12 yıl örgüt içerisinde kaldığını belirten Ümit Kuruca “Oktar’ın kaldığı villada yıllarca kaldım. Onun korumalığını yapıyordum. Telefonlarına ben bakardım. Belimde iki silahla dolaşıyordum. İçeride yakışıklı erkeklerden oluşan 20 kişilik bir grup vardı. Onun yanına gittiğimizde bize lüks arabalar ve para verirdi. Biz de lüks mekanlara gider zengin kızlarla tanışırdık. Erkekler tanıştıkları kızları villaya davet ederdi. Orada birlikte olunurdu. Daha sonra tamamen aşık edilirdi. Burada turnike sistemi devreye giriyordu. Kadın gruptaki diğer erkeklerle birlikte olmaya zorlanıyordu. Kadın en son Adnan Oktar’ın yanına giderdi. Önüne genellikle çıplak vaziyette çıkardı. Onu taciz ederdi. Bu sistemle onlarca kızı tuzağına düşürdü. Villaya yıllarca yabancı ülke temsilcileri geldi. Ünlüler geldi. Yaptıklarımızın suç olduğunu anladım. Gruptan ayrıldım” dedi.

"SAPKIN BİR CEMAAT BUNLAR"

Adnan Oktar’ın villasında 10 yıl kaldığını söyleyen Alper Ünek (33) ise açıklamasında “Sapkın bir cemaat bunlar. Ben erkekler gurubundaydım. Yıllarca bizi kızlarla tanışmaya gönderdi. Kızları villaya getirirdik. Küçük kızlar da gelirdi. Adnan Oktar bunları taciz ederdi. Bir şebeke gibi çalışıyordu. Kızlar guruba dahil edildiğinde mal varlıkları ellerinden alınmaya çalışılırdı. Daha sonra aileleri gruba davet edilirdi. Bunun gibi birçok örnek var. Ben bu sistemden iki yıl önce çıktım. Bunlara karşı cephe aldım. Suç duyurularında bulundum. İşimden oldum. Benimle yıllarca uğraştılar” dedi. Kardeşi Erkan Mamati’nin örgüt üyesi olduğunu ve hakkında gözaltı kararı bulunduğunu söyleyen Gökhan Mamati ise “Kardeşim operasyon sonrası kaçtı. Polisler hala onu arıyor. Ben yıllarca kardeşimi bunlardan kurtarmaya çalıştım. Bir kardeşimi kurtardım, ama Erkan bunlardan ayrılamadı. Annem kanser oldu. Kardeşime sesleniyorum. Gel teslim oldum. Adalet önünde hesap ver. Suçsuz isen zaten serbest kalırsın. Polislere teslim ol” dedi. Yapılan açıklamaların ardından eylemciler Adnan Oktar maketini yere atarak tekmeledi.



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