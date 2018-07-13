Dev operasyonda en büyük şoku polisler yaşadı!

KAPIYA GİTTİKLERİ AN…

Sosyal medyada da paylaşılan konulardan biri de Adnan Oktar Grubu’na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan kadınların gerçek halleri ile paylaştıkları fotoğraflar arasındaki büyük fark…

BARİ MAKYAJ MALZEMELERİNİ VERELİM!

Konuya yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, bu konuya ilişkin ilk şoku, operasyon ekibindeki polisler yaşadı. Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak “Polisler eve gidince büyük şok yaşamış. Listede adı olan kadının gördükleri fotoğrafları ile gerçek halleri büyük şok yaratmış. Polislerden bazıları ilgili amirlerine ‘Amirim bu kadınların makyaj malzemelerini verelim bari!' diyor."



31 AYRI SUÇLAMA

Soruşturma kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Şüphelilerden 193’ü gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik ifade işlemleri ise sürüyor. MASAK raporunun da girdiği soruşturma dosyasında, soruşturmanın 1 numaralı ismi Adnan Oktar ve Grubu’na yönelik 31 ayrı suçlama bulunuyor. Suçlamalar arasında ‘siyasi ve askeri casusluk’ da var.