Emniyet'ten son dakika açıklaması: 346 sosyal medya hesabı tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü ülke ekonomisine yönelik provokasyon amaçlı paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.
Son günlerde ülkemiz ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımlar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca takip edilmekte ve gerekli yasal işlemler hassasiyetle yürütülmektedir.
Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır.
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