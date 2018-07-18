'Elektrik' iki can aldı
Şanlıurfa'daki evinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk ile Yalova Çınarcık'da kopan elektrik kablosuna temas eden bir vatandaş hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Leyla Yurtseven (4), merkez Haliliye ilçesi Dolaplı Mahallesi'ndeki evlerinde, banyoda kullanılan prize takılı su ısıtıcısının musluğunu açmaya çalışırken akıma kapıldı.
Yaralanan Yurtseven, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cesedi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
KOPAN ELEKTRİK KABLOSU CAN ALDI
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Koru beldesinde seralar bölgesindeki bahçesinde çalışan ve kopan elektrik kablosuna temas eden çiçek üreticisi Recep Özkaya (59) akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özkaya'nın cesedi, Çınarcık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Elektrik kablosunun, yakınlarda çalışma yapan kepçenin temas etmesiyle koptuğu öne sürüldü.
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