CHP tezkereye 'hayır' diyecek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl öncesinde bir araya geldiği gazetecilerin Ankara temsilcilerinin sorularını da yanıtlayarak özetle şunları söyledi:

- (Kanal İstanbul) “Yapılacağına inanmıyorum. CHP iktidar olduğunda bu kanalın yapımına kim talip olduysa beş kuruş ödenmeyecek. Ben bunu deyince ‘Devlette devamlılık esastır’ dedi. Yolsuzluğun, kul hakkı yemenin, israfın, hortumculuğun devamlılığı olmaz. Herkes şapkasını önüne ona göre koysun. Bu, İstanbul’u yok etme projesi. Erdoğan, ‘Ekrem Bey bizi ikna etsin’ demiş. Ekrem Bey’e randevu vereceksiniz. Ekibini alacak, gidecek. Nasıl bir felaket projesi olduğunu ona anlatacak.”

- (Proje iptali için itiraz dilekçesi verecek mi?) “Siyasetçiden çok vatandaşların dilekçesi daha anlamlı. Benim imza vermem olayı bağlamından koparabilir.”

YARGI ALET OLUYOR

- (Ankara’daki Togo Kuleleri) “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ‘Hukukun gereği neyse yapın’ dedim. Rantiyeciler yargıyı kullanarak idareyi dolaylı olarak baypas ederek kendi rantlarını sağlıyorlar. Yargı bir anlamda haksız olarak elde edilen rantlara hukuki kılıf hazırlıyor. Haksızlığın, kul hakkı yemenin, yolsuzluğun hakkı mı olur? Haksızlığa karşı çıkanın yerine kayyum mu atanır? Sadece Togo kuleleri değil, Eskişehir yolunda haksız rant elde edilen başka yapılar da var. Bunların hepsinin üzerinde durmak lazım.”

- (Aygün’den rüşvet istendi iddiası) “Bildiğim kadarıyla rüşvet yok. Okul binası yapımı var.”

AYGÜN TUZAK MI KURDU?

- (Sinan Aygün’ün tuzak kurduğu iddiası) “Var tabii. Yargı gerçekten de haksızlığa kılıf oluşturmamalı.”

- (Aygün ihraç edilecek mi?) “Partimizin Ankara İl Başkanlığı süreci başlattı.”

- (Ankara’ya kayyım atanacak iddiası) “Haksızlığa karşı çıkan adamın yerine kayyum mu atanır?”

- (CHP FETÖ’ye teslim oldu suçlamaları) “CHP’nin FETÖ ile adlandırılması bile zuldür. Hayatımızı onlarla mücadele ile geçirdik. CHP mi ‘bitsin artık bu hasret, ne istediniz de vermedik’ dedi? Bizi suçlayamazlar.”

YENİ İTTİFAKLAR OLABİLİR

- (Yeni partiler) “Erdoğan iktidarda kalmak için ne gerekiyorsa yapıyor. En büyük endişem, giderken Türkiye’ye büyük zarar vermesi. 2020’de erken seçim beklentim yok. Ali Babacan ile henüz görüşmedim. Abdullah Gül ile bir yakınının sağlık sorunu ile ilgili telefonda görüştüm. Yeni ittifaklar olabilir. Türkiye iki bağlamda ayrıştı. Demokrasiden yana olanlar, otoriter rejimden yana olanlar. Böyle olunca iki ayrı ittifak olması lazım. Gerek Babacan gerek Davutoğlu yaptıkları açıklamalarda güçlü parlamenter sistemden yana olduklarını ifade ediyorlar. Bizi memnun ediyor. Demokrasiden yana olan tüm tarafların iş birliği yapması lazım.”

SÖZCÜ KARARI

- (Sözcü davası kararı) “Adaletin olmadığını gösteren en somut, en taze örnek. Siyasi otoritenin talimatı ile verilen bir karardır. Sözcü gazetesinin Türkiye’yi aydınlatmasına, doğruları söylemesine tahammül edemiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nde adaletin ve demokrasinin olmadığını tüm dünyaya duyurmuş oluyoruz.”

KAVALA BOŞUNA YATIYOR

- (Osman Kavala’nın durumu) “Osman Kavala, boşu boşuna hapiste yatıyor. Erdoğan’ın talebi üzerine yatıyor.”

- (2020 dileği) “Farklı düşünsek de demokrasiden yana olan partiler mutlaka bir araya geleceklerdir. Hiçbir gazeteci hapse girmeyecek, kimse düşüncesinden ötürü hapiste olmayacak.”

- (Seçime gidiliyor gibi konuştunuz?) “Benden bu kadar. Her şey daha da güzel olacak.”

LİBYA TEZKERESİNE ‘HAYIR’ DİYECEĞİZ

“ASKERİMİZİN kanının Arap çöllerine dökülmesini istemiyoruz. Suriye politikasının Türkiye’nin başına açtığı dertleri görmüyorlar mı? İhvan eksenli bir dış politika oluşturursanız geleceğiniz nokta burasıdır. Libya’ya da İhvan kardeşliği için gidiliyor. Sağlıklı bir dış politika yok, derinlik yok, tarih yok. Gerek Suriye gerek Libya açısından izlenen dış politika Türkiye’ye yarar değil zarar getirecektir. Mısır tanklarını soktu, ne olacak şimdi? Askerimiz Libya’da Mısır güçleri ile mi çatışacak? Niye gidiyoruz? Kendisini kefenle karşılayanlar vardı, sonra paralı askerleri oldu, onları derlesin toparlasın, göndersin. TSK’yı Libya’ya göndermek asla doğru değil. Türkiye savaşmak için değil, tarafları barıştırmak için orada olmalı, böyle bir rol üstlenmeli”