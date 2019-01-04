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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Hüseyin COŞKUN / İstanbul (DHA)
04.01.2019 - 06:47, Son Güncelleme:

Son dakika: Ekipler alarma geçmişti! İstanbul'da kar yerine sağanak yağmur...

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Son dakika: Ekipler alarma geçmişti! İstanbul'da kar yerine sağanak yağmur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'kar yağışı uyarısı' yapılan İstanbul'da, dün gece saatlerinde beklenenin aksine sağanak yağmur başladı. Yağış, sabaha kadar devam etti. 

İstanbul için Meteoroloji'den gelen  'kar yağışı uyarısı' üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme araçları ve teçhizatlarıyla alarm durumuna geçti. Yetkililer, gece boyunca hazır bekledi. Ancak İstanbullular, kar yağışı yerine, sağnak yağmurla karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan yağış, sabaha kadar devam etti.

TARİHİ BEYAZIT KULESİ 'YAĞMUR' DEDİ

Yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Beyazıt Kulesi de, aydınlatma renkleriyle 'havanın yağmurlu olacağını' gösterdi. Hava tahminlerine ve durumuna göre çeşitli renklerle aydınlatılan tarihi bina, yeşil renkte aydınlatılıyorsa, havanın yağmurlu olacağı konusunda İstanbullular'a mesaj veriyor. Beyazıt Kulesi'nin ışıkları, havanın yağmurlu olacağına dair mesa içeren yeşil renk ile aydınlatıldı. 

SU BİRİKİNTİLERİ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Sağanak yağmurla birlikte yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaya gayret gösterdi. 

Haberler peş peşe geldi... O illerde okullar tatil edildi
Haberler peş peşe geldi... O illerde okullar tatil edildi
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