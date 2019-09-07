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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eğitimi bekleyen 10 sorun

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Eğitimi bekleyen 10 sorun

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen ve velilerle birlikte önemli bir nüfusu yakından ilgilendiren eğitimde çözüm bekleyen birçok sorun var. Ortaöğretim sistemindeki birçok yeniliğin de hayata geçirileceği yeni döneme hangi sorunlarla girildiğini Hürriyet, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş’e sordu:

‘İKİLİ EĞİTİM ARTTI’ İDDİASI

Öğrencilerden bir bölümünün sabah, bir bölümünün öğleden sonra ders gördüğü ikili eğitimden, tam gün süren tekli eğitime geçişle ilgili çalışmalar yeni derslik yapımlarıyla devam ediyor. Sendikaların güncel verileri 30 ilde okulların yüzde 20’sinde ikili eğitim yapıldığını gösteriyor. İddialara göre, liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavla öğrenci alan 1531 lisede artan kontenjanlar nedeniyle ikili eğitim alan öğrenci sayısı arttı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre, 2019’da 756 bin 297 ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu ve 462 bin 284 ortaöğretim öğrencisi taşıma uygulamasıyla eğitim alabildi. Elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin azaltılması, öğrenme kaybının önüne geçilmesi ve güvenlik için taşımalı eğitimin sona erdirilmesi gerekiyor.

OKULLAR ARASI KALİTE FARKI

Ekim 2018’de kamuoyuyla paylaşılan 2023 Eğitim Vizyonu’nda, okullar arasındaki kalite farklarının azaltılarak, her öğrenciye belli standartlarda öğretimin sağlanması yer alıyor. MEB’in bunun için geliştirdiği modele göre, okullara özel finansal destekler verilecek. MEB, 2023’e kadar bu hedefi gerçekleştireceğini belirtirken, Bakan Ziya Selçuk’un da paylaştığı gibi okullar arasında öğrenme farkları yüzde 40’ı buluyor.

ZORUNLU BAĞIŞ TALEBİ

Devlet okullarına kayıt işlemlerinde zaman zaman yaşanabilen ‘zorunlu bağış’ veya ‘kayıt parası’ problemi bu yıl da sürüyor. Bakan Selçuk, önceki gün yaptığı açıklamada bunun takip edildiğini ve şikayet geldiğinde soruşturmanın hemen yapıldığını belirtti. Öte yandan İstanbul Valiliği, bu ayın başında yaptığı yazılı açıklamada il çapında 55 inceleme başlatıldığını, 3 idareciye ‘idarecilik görevinin alınması’ teklifi getirilirken, 4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verildiğini duyurmuştu.

MÜLAKAT ADİL DEĞİL

Eğitim sendikalarının son yıllarda üzerinde en çok durduğu konulardan biri de sözleşmeli öğretmenlerin mülakatla atanması. Sendikalar mülakatların şeffaf ve adil olmadığını belirterek, bunun kaldırılması için çalışmalar yürütüyor. Ayrıca güncel verilere göre ataması yapılmayan 400 binin üzerinde öğretmenle de ilgili adımlar bekleniyor.

ÖĞRENCİLER MUTSUZ

OECD’nin PISA 2015 kapsamında yaptığı öğrenci refahı araştırmasında Türk öğrenciler, 35 OECD ülkesindeki yaşıtları arasında en mutsuzlar olmuştu. 2023 Eğitim Vizyonu’nda öğrencilerin refahının arttırılması için çeşitli etkinlik ve destek paketlerinden bahsediliyor. OECD’nin verileri yaşam tatmin düzeyi düşük olan öğrencilerin, performanslarının da geride olduğunu gösteriyor.

‘HİJYEN PROBLEMİ’ENDİŞE YARATIYOR

2016’da 12 ilde 600 anneyle yapılan ‘Okul Tuvaleti Temizliği Araştırması’na göre, annelerin yüzde 68’i tuvaletlerde hijyeni, iyileştirilmesi gereken alanların başında görüyor. Sendikalarsa öğretmen, veli ve öğrencilerden bu konuda kendilerine birçok şikayet ulaştığını ve bu sorunun çocukların sağlığının korunması için öncelikli çözülmesi gereken problemlerden biri olduğunu vurguluyor.

OKULLARDA ŞİDDET VE ZORBALIK

OECD’nin 2017’de yayınladığı ‘Okullarda zorbalık ne kadar problem’ raporuna göre, Türkiye’de 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 19’u ayda en az birkaç kez akranları tarafından fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalıyor. Ayrıca öğretmen-öğrenci arasındaki ve dışarıdan eğitim kurumuna gelen şiddetin de acil ele alınması gereken sorunlardan olduğu belirtiliyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Bakan Selçuk tarafından üzerinde çalışıldığı belirtilen ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’, öğretmenlik mesleğinin statüsüne netlik kazandırma konusunda sendikaların temel talepleri arasında yer alıyor. Sendikalar, öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşması için kanunun acilen çıkarılmasını talep ediyor. Ayrıca şu an üzerinde çalışılan kanun hazırlıklarında paydaşların görüşlerinin yeterince alınması gerektiğini de dile getiriyorlar.

DOĞUDA KADRO İSTİKRARI

Önceki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017’de yaptığı bir açıklamada doğuya atanan öğretmenlerin yüzde 90’ının bir yıl içinde tayin istediğini belirtmişti. Eğitim sendikaları doğuda öğretmen kadrolarında istikrarın arttırılması gerektiğini vurguluyor.
Öte yandan 5 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenin kadrolu olması için gerekli süre 4’ten 3 yıla, yer değiştirme içinse 2’den bir seneye indirildi.
Sendikalara göre zorunlu uygulamalar yerine, o bölgelere giden eğitimciler için
yeni teşvik modelleri kurgulanmalı.

ALTYAPI EKSİKLERİ

Sendikalar, bu yıl da bölgesel olarak değişmekle birlikte birçok okulda kütüphane, laboratuvar ve yeterli derslik gibi fiziki altyapılarla ilgili problemlerin sürdüğünü belirtiyor. Sendikalara göre 2019 MEB bütçesinden bina ve altyapı inşası için ayrılan 5 milyar 558 milyon TL yeterli değil.  

 

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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