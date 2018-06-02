2 TRİLYON 94 MİLYAR DOLARI NEREYE HARCADIN

“1923-2002 döneminde yani 79 yılda pek çok hükümet geldi geçti. Hepsi şu veya bu şekilde bu ülkeye hizmet etti. 1923-2002 döneminde 713 milyar dolar bütün hükümetlerin harcadığı toplam para. Keban Barajı yaptılar, köprüler, Sümerbank, Etibank kurdular, Körfez depremi oldu, bütün o yaraları sardılar, Kıbrıs çıkarması yaptılar, 1925'te uçak fabrikasının temelini attılar ve toplam 713 milyar dolar harcadılar. 2003-2017 döneminde son 14 yılda harcanan para ise 2 trilyon 94 milyar dolar. 2 trilyon 94 milyar dolar eğer bu ülkenin kalkınması ve büyümesi için harcansaydı bu ülkede bugün fabrika kuracak boş arazi bulamazdık. Ben sana 'niye köprü' diye sormuyorum, kaça yaptın arkadaş? Bu paraları nereye harcadın? 2 trilyon 94 milyar dolar nereye gitti? Bir de fabrikaların hepsini sattılar. Bu düzenden sadece bir sınıf memnun; rantiye sınıfı. Son 16 yılda dışarıya ödenen faiz, yani hükümet borç alıyor ve faiz ödüyor, bir grup faiz lobisine 151 milyar 34 milyon dolar. Türkiye, dünyada en yüksek faiziyle borç alan tek ülkedir.



En düşük emekli aylığı 1500 lira olacak. Asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Güçlü bir sosyal devlet oluşturmak zorundayız. İlk bir yılda 180 bin öğretmeni atayacağız, eğitimde devrim başlatacağız Diyorlar ki: ‘Parayı nereden bulacaksın?’ 2 trilyon dolar harcadınız ne yaptınız, sadece yandaşlar için harcadınız. Biz bunu millet için harcayacağız.”



6 YILLIK TEKNOLOJİ LİSELERİ KURACAĞIZ

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bütün organize sanayi bölgelerinde Teknoloji Liseleri kuracağız. 6 yıl olacak bu liseler. İlk 3 yıl burada okuyacaklar. 3 yıl sonunda hangi alanda eğitim görüyorlarsa o fabrikada staj görecekler. Bunların SGK primlerini Milli Eğitim Bakanlığı yatıracak. Üniversiteye gitmek mi istiyor? Ayrıca artı puan vereceğiz.”



