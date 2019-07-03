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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
03.07.2019 - 22:06, Son Güncelleme:

e-YDS sınav giriş yerleri açıklandı! e-YDS sınavları ne zaman?

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e-YDS sınav giriş yerleri açıklandı! e-YDS sınavları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, düzenlenecek olan e-YDS sınav giriş belgeleri kurumun internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Sınav için gün sayan adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanması sonrası e-YDS sınav takvimini sorgulama başladı. Peki, e-YDS sınavları ne zaman? e-YDS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, o konuya dair detaylar.

e-YDS 2019/8 İngilizce ve e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça sınava girecek olan öğrencilerin, bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Sınava Giriş Belgesine öğrenciler, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 03 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. İşte, e-YDS sınavıyla ilgili merak edilenler.

e-YDS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça sınavı 07 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak. e-YDS 2019/8 İngilizce sınavı 06 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

e-YDS SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) İLGİLİ SINAVA AİT 2019 e-YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmez. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınavın yapılacağı hafta içerisinde edinebilirler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebilirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ

DOLMAMIŞ PASAPORT: Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında,

 Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

 Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

 T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.

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