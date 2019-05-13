E Okul VBS girişi nasıl yapılır? | E Okul not ve devamsızlık sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen e-Okul sistemi, vatandaşların en çok yararlandığı kamu hizmetlerinden biri olarak biliniyor. Okulların kapanacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte, e-Okul sistemine nasıl giriş yapıldığını ve kullanım alanlarını halen bilmeyen vatandaşlar ise bu hizmetten yararlanmak için e-Okul sistemi hakkında araştırma yapıyor. Peki, e-Okul VBS'ye nasıl girilir? E-Okuldan hangi bilgiler sorgulanır?
MEB'in 18 milyon öğrenciye ait sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar pek çok bilgiye ulaşma imkanı tanıyan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne olan ilgi, son günlerde okulların kapanış tarihin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İşte, e-Okul VBS hakkında merak edilen tüm detaylar...
E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR
E-Okul sistemine öğrenci ve velilerce son bir yılda 1,5 milyar kez giriş yapıldı. Bu girişlerin yüzde 80'i, 18 milyon akıllı telefonda kurulu mobil e-Okul uygulamasından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz eğitim - öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
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