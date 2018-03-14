Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı

İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde bir kedi, yağmurlu günlerde sığındığı 'Kaymakamlık' otobüs durağını bir süre sonra yuvası gibi gördü. Ancak bazı vatandaşlar, duraktaki banka oturamadıkları gerekçesiyle kediyi şikâyet etti. Vatandaşların şikayetleri, Narlıdereli hayvanseverler tarafından duyulunca olay tepkiye yol açtı. Duruma içerleyen Davut Sabırsız da masum bir kedinin kimseye zararı olmayacağını özetleyerek, maddeler halinde sıraladığı bir yazıyı durağa astı. Sabırsız, astığı yazıyı sosyal medya hesabında paylaşınca, olay kısa sürede hızla yayıldı. Bir gencin durağın içerisine yaptığı barınakta yaşayan kedi, hayvanseverlerin getirdiği mama ve su ile besleniyor. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar ise Sabırsız'ın astığı yazıyı dikkatle okuyup fotoğrafını çekiyor.









SOKAK KEDİSİ IRMA



Olayın bu kadar geniş kitlelere yayılacağını tahmin etmediğini kaydeden Davut Sabırsız, yazıyı asmaktaki amacının kediyi şikâyet eden insanlara yaptıklarının yanlış olduğunu göstermekken olayın beklemediği kadar ilgi gördüğünü söyledi. Sabırsız, “Çok sayıda kişi, kediyi sahiplenmek için mesaj attı ama hayvan doğası gereği bu mahalleye alıştığı için burada kalması daha mantıklı. İnsanların kediye bir kap mama ve su koymaktansa, enerjisini kediyi attırmaya harcaması bana bir insan olarak çok garip geliyor. Hayvanı sebep göstererek 'Biz burada oturamıyoruz' demeleri bize çok mantıksız geliyor. Kedinin herkes tarafından bilinen bir adı yok ama tahminimce bu kedi, sahipliymiş ve sokağa atılmış. Ben de 'Sokak Kızı İrma' filminden esinlenerek ona 'İrma' diyorum. İrma şu anda bu durakta mutlu görünüyor. İmece usulü ile ona bakıyoruz" diye konuştu.









‘KEDİYİ YOK EDİN’



Davut Sabırsız'ın olayı duymasını sağlayan hayvansever İnci Şimşek de şunları söyledi: "Kedi, belediyeye, muhtara defalarca şikayet edilmiş. Bu mahallede bireysel olarak hayvanlarla ilgilenen bir hayvanseverim. Bu kediyi belediyenin veterinerinde tedavi de ettirdim. Bir gün beni bir komşum arayıp 'kediden iğreniyorum' dedi. Kedi, duraktaki bankta oturduğu için insanlar oturamıyormuş. Kediyi hijyenik bulmuyorlarmış. 'Kediyi yok edin' dediler. Biz yok etmeye değil, yaşatmaya çalışıyoruz. Dünya; hayvanıyla, insanıyla, bitkisiyle hepimizin dünyası."







