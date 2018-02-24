Tombi’yi sınıfa döndüren müdür, müdürlüğün bahçesinde de kedi besliyor

Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, 'Tombi' adlı kediyi sınıfta beslemeleriyle gündeme geldi. Bir velinin şikayetiyle, bazı çocukların alerjisi olabileceği endişesiyle sınıftan uzaklaştırılan Tombi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin talimatıyla yeniden sınıfa, derse ve sıraların üzerine döndü.

Hayvan sevgisini bu uygulamasıyla ortaya koyan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, müdürlüğün bahçesinde de aylardır kedi besliyor. İçinde yastıklar olan dört kedi yuvası, soğukta hayvanlar için sıcak bir barınak olurken, mamalarla da sağlıklı beslenmeleri sağlanıyor.

Yahşi, merhameti çocuklara hayvan sevgisiyle de anlattıklarını belirterek, "Her insanın içinde hayvan sevgisi mutlaka olmalı. Çocuk gelişimi için de çok önemli. Hayvan sevgisi, duygusal erişkinlikte olduğu kadar, onların topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak yetişmesinde önemli bir kriter. Bu olumlu etkiyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.