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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Dünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! Ali Dede'den güzel haber

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Dünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! Ali Dede'den güzel haber

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ocak ayında sobayı tutuşturmak isterken çıkan yangında kurtulduktan sonra kedisini kucağında taşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan 83 yaşındaki Ali Meşe, Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ve yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilerek kendisine teslim edilen evde 3 kedisiyle yaşamını sürdürüyor.

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  • Dünyayı duygulandırmıştı... Ali Dede kedileriyle artık mutlu
  • Dünyayı duygulandırmıştı... Ali Dede kedileriyle artık mutlu
  • Dünyayı duygulandırmıştı... Ali Dede kedileriyle artık mutlu
  • Dünyayı duygulandırmıştı... Ali Dede kedileriyle artık mutlu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ali Meşe, eşi ve engelli oğluyla ilçeye bağlı Ordular köyünde yaşadığı ahşap evin 17 Ocak'taki yangında kullanılamaz hale gelmesi sonucu Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yardımseverlerin katkılarıyla kısa sürede inşa edilen eve taşındı. Havaların soğumasıyla kent merkezindeki oğlunun yanına giden Ali dede, köy özlemine dayanamayarak haftanın belirli günlerinde köydeki evine geliyor. Köye geldiğinde zaman zaman eski evinin bulunduğu alana giderek anılarını tazeleyen Meşe, yeni evinde ise aralarında yangından kurtulan kedisinin de bulunduğu 3 kedisiyle vakit geçiriyor. 

Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi
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"KÖYDE YAŞAMAYI ÇOK SEVİYORUM" 

Ali Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde yaşamayı çok sevdiğini ancak havalar soğuk olduğunda kent merkezindeki oğlunun yanına gitmek zorunda kaldığını söyledi.  Köy özlemine dayanamayarak sık sık evine geldiğini anlatan Meşe, köyde kaldığı zamanlarda kedileriyle ilgilendiğini anlattı. Meşe, kedileriyle vakit geçirmekten hoşlandığını dile getirerek, onları özenle beslediğini kaydetti. 

"ŞU AN ÇOK MUTLU"

Ahmet Meşe de babasının kendisinin yanında kaldığını dile getirerek, "Ara ara köye gelip burada 3-4 gün kalıyor. Burada kedilerini besliyor ve onlarla vakit geçiriyor. Sıkılınca beni arayıp 'gel beni al.' diyor." diye konuştu. Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Meşe, "Şu an mutlu. Köye geldiğinde kardeşim onunla ilgileniyor. Bolu'da da ben ilgileniyorum. Köye gelince hem kardeşim hem de kedilerimizle vakit geçiriyor." ifadelerini kullandı. Ali Meşe'yi köyünde ziyaret eden Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ise evi yandıktan sonra Ali dedenin hep yanında olduklarını söyledi. 

Meşe'nin ev sahibi olması konusunda dönemin Bolu Valisi Aydın Baruş önderliğinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Koçyiğit, "Ali amca, kış günlerinde Bolu'da doğal gazlı evde oğluyla birlikte yaşıyor. Ara sıra da köye geliyorlar. Köye geldikleri zaman da kendisini ziyaret ediyoruz. Kedisi de burada. Bunun haricinde 2 kedisi var. Ali amca her geldiğinde kedileriyle meşgul oluyor. Köye geldiği zaman da mutlu oluyor." değerlendirmesini yaptı. Koçyiğit, zor durumda olan vatandaşların her zaman yanında yer aldıklarını vurgulayarak, hem manevi hem de maddi destek sağladıklarını, ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. 

SİMGE FOTOĞRAF AA MUHABİRİNE ÖDÜL GETİRDİ 

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan Ali Meşe, 17 Ocak'ta evindeki sobayı benzinle tutuşturmak istemiş, alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Meşe, ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangında kedisinin kurtulmasıyla teselli bulmuştu. Meşe'nin söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine sarılarak gözyaşı dökerek izlemesi, görenleri derinden etkilemişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evi yanan Ali Meşe'nin ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurmuş, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Meşe'ye gerekli desteğin sağlanması için talimat vermiş, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaşlı adamın ihtiyaçlarının karşılandığını, kedi için de mama, şampuan, taşıma çantası ve puset desteği verildiğini kaydetmişti. 

Eski Bolu Valisi Aydın Baruş ise Meşe'yi hastaneye götürerek tedavi edilmesini sağlamış, itfaiye ekiplerince kurtarılan kedi hastanede yaşlı adama teslim edilmişti. Meşe, bir süre önce Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ve yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilen, içi Valilik desteğiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından döşenen eve taşınmıştı. Yerel ve ulusla çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç, Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu.

Ali Meşe'nin alevlerin arasından kurtarılan kedisini kucağına alarak sevmesini fotoğraflayıp görüntüleyen Anadolu Ajansı Mudurnu muhabiri İlhami Çetin, 23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Kızılay İyilik Ödülü"ne değer görülmüştü. Çetin, ödülünü 21 Kasım'da Ankara düzenlenen törende Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın elinden almıştı. 

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