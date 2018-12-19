Dünya ikincisi takım Beştepe’de
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı’nı tebrik ederek, “Sizinle gurur duyuyoruz, göğsümüz kabardı” dedi.
Erdoğan, Beştepe’de Ampute Futbol Milli Takımı’nı kabul etti. Kabule, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile AK Parti İzmir Milletvekili, eski futbolcu Alpay Özalan da katıldı. Kasım ayındaki turnuvada penaltı atışları sonucunda dünya ikincisi olan takım, kupalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a getirirken sporcuların tümünün adının yazdığı bir de forma hediye edildi.
Erdoğan’ın tek tek elini sıkarak tebrik ettiği futbolculara “Sizlerle gurur duyuyoruz. Milletçe göğsümüz kabardı” dediği öğrenildi.
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