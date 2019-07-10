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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Düğüne bir gün kala damadın dövdüğü gelin öldü

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Düğüne bir gün kala damadın dövdüğü gelin öldü

Bursa'da düğünlerinden bir gün önce gelinlik teslim almak için buluştuğu nişanlısı tarafından takı meselesi yüzünden darbedilerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Damat, nişanlısını tartışma sırasında darbedip ağır yaraladıktan sonra evde yalnız bırakıp fatura ödemeye gittiği belirlendi. Eve döndüğünde 112 Acil Servis'i arayıp nişanlısının banyoda düşerek yaralandığını söyleyen şüpheli, polis ekiplerince boynundaki tırnak izlerinden yola çıkılarak yakalanınca suçunu itiraf etti.

Songül Yalçın (25), daha önce hazırlattıkları gelinliği teslim almak için düğünlerinden bir gün önce 3 yıllık nişanlısı olan Y.E.A'nın (32) merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki evine gitti.

İkili arasında takı meselesi ve düğünden sonra yaşayacakları şehirle ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E.A, nişanlısını evin banyosunda uzun süre darbetti. Y.E.A, Yalçın'ın baygınlık geçirmesi üzerine evden ayrıldı. Fatura borçlarını ödeyen damat adayı, yaklaşık 20 dakika sonra eve döndü.

Nişanlısının hala aynı yerde baygın yattığını gören şüpheli, 112 Acil Servis'i arayıp Yalçın'ın banyoda kayarak düşüp yaralandığını söyledi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, birçoğu başında olmak üzere vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunan kadını, Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Songül Yalçın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Boynundaki tırnak izleri ele verdi

Konuyla ilgili Y.E.A'nın ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, damat adayının boynundaki tırnak izlerinden şüphelendi.

Devam eden sorgu neticesinde Y.E.A, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Şüphelinin ifadesinde, nişanlısıyla kendisine ait evde gelinlik almak için buluştuklarını, bu sırada aralarında önceden beri devam eden takı meselesi ile düğünden sonra başka şehirde yaşama konularında tartışma çıktığını söylediği belirtildi.

Y.E.A'nın, tartışma sırasında nişanlısını banyoda darbettiğini, baygınlık geçirmesi üzerine hem kendisinin sakinleşmesi hem de Songül Yalçın'ın kendine gelmesi için onu bırakarak evden ayrıldığını anlattığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bursada düğüne bir gün kala damat vahşeti Gelin yoğun bakımda, damat tutuklandı
Bursa'da düğüne bir gün kala damat vahşeti! Gelin yoğun bakımda, damat tutuklandı
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