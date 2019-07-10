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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.07.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Bursa'da düğüne bir gün kala damat vahşeti! Gelin yoğun bakımda, damat tutuklandı

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Bursa'da düğüne bir gün kala damat vahşeti! Gelin yoğun bakımda, damat tutuklandı

Bursa’da düğüne bir gün kala beraber gelinlik almaya gideceği nişanlısının evine giden genç kız, nişanlısıyla takı ve yaşayacağı şehir yüzünden tartışmaya başlayınca nişanlısı tarafından darp edildi. Vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan genç kız yoğun bakıma kaldırılırken nişanlısı ise tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gün sonra düğünleri olacak S.Y., gelinliğini birlikte almaya gideceği nişanlısı Y.E.A.’nın evine gitti. Nişanlı çift burada düğünde takılacak takılar ve başka bir şehirde yaşama konuları yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında damat adayı Y.E.A. sinirlerine hakim olamayarak nişanlısı S.Y.’yi banyoda darp etmeye başladı.

S.Y. aldığı darbelerle baygınlık geçirirken Y.E.A. nişanlısını o halde bırakarak dışarı çıkıp faturalarını ödedi. Yaklaşık 15 dakika sonra eve dönen Y.E.A. nişanlısının hala baygın yattığını görünce 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olayın yaşandığı eve gelen sağlık ekipleri genç kızı evde bilinci kapalı vaziyette bulunca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatarak genç kızın nişanlısını gözaltına aldı. Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eve Y.E.A.’dan başka kimsenin girmediğini tespit edince adamın sorgusuna başladı.

İlk başta iddiaları kabul etmeyen Y.E.A. daha sonra suçunu kabul ederek genç kızı darp ettiğini, siniri geçsin ve genç kız kendine gelsin diye evden çıktığını daha sonra eve geldiğinde S.Y.’nin halen yerde yattığını görünce korkarak sağlık ekiplerini aradığını ifade etti.

İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken genç kızın ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursada düğüne bir gün kala damat vahşeti Gelin yoğun bakımda, damat tutuklandı

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