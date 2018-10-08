Düğünde dehşet! Damadı oynarken bıçakladılar
Aydın'ın Çine ilçesinde damat A.E. (27), arkadaşlarıyla oynadığı sırada bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan damadın durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırgan polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün salonunda damat A.E. (27), arkadaşlarıyla oynadığı sırada aralarında husumet olduğu belirtilen S.D. (19) tarafından bıçaklandı. Bacağından yaralanan A.E, yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen damadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. S.D. polis ekiplerince yakalandı.
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