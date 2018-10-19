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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.10.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı'ndan bir ilk

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Diyanet İşleri Başkanı'ndan bir ilk

İlk defa bir Diyanet İşleri Başkanı Tunceli'ye geldi, cuma namazını kıldırdı. Tunceli'de hutbeye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam’ın olduğu yerlerde emniyet olması gerekiyor. Çünkü mümin kendinden emin olan insan demektir. 640’lı yıllarda efendimiz Aleyhissalatu Vesselamın vefatından sonra Diyarbakır’dan, Bitlis’den, Hakkari’den, Şırnak’tan ve Tunceli’den İslam yayılmaya başladı" dedi. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programları kapsamında Tunceli'ye geldi. Erbaş, Tunceli'de ilk önce Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Vali Sonel, kentte yapılan çalışmalarla ilgili Erbaş'a slayt eşliğinde bilgi verdi.

Vali Sonel'i kentte çok güzel intiba bıraktığı için kutlayan Prof.Dr. Erbaş, “Tunceli’ye ekibiniz ile birlikte hizmet ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere ve tüm Tuncelili kardeşlerimize selamları var. İnşallah elbirliği ile kardeşlerimize hem din hem de nitelikli konularda hizmet ederiz bizde mutlu oluruz onlarda”dedi.

Tunceli’de Diyanet İşleri Başkanı ve ekibini görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Tuncay Sonel ise “Yaklaşık 16 aydır Tunceli Valiliği ve Belediye başkanlığı görevini yapmaktayız. Bu süre içerisin de başta Cumhurbaşkanımızın çok büyük destekleri var. Sizlerin de destekleriyle yörede bir değişim gerçekleşti. Tunceli artık bir huzur şehri. Çok güzel işler çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Ardından Merkez Paşalar Camiine geçen Prof.Dr. Erbaş, hutbeye çıktı. Erbaş hutbede,"Okuduğum bu ayet Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’a son inen ayetlerdendir. Efendimiz buyuruyor ki bugün sizin dininizi tamamladım ve üzerinizdeki nimetimi de kemale erdirdim. Din olarak sizlere İslam’ı verdim ondan razı oldum. Bir Müslümana en büyük nimet ne diye sorulduğun da verdiği cevap benim Müslüman olmamdır. Bunu Kur'an'dan biz öğreniyoruz.Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın ölümünden 10 yıl geçtikten sonra İslam emniyeti getirmek için yayılmıştır. İslam’ın olduğu yerlerde emniyet olması gerekiyor. Çünkü mümin kendinden emin olan insan demektir. 640’lı yıllarda efendimiz Aleyhissalatu Vesselamın vefatından sonra Diyarbakır’dan, Bitlis’den, Hakkari’den, Şırnak’tan ve Tunceli’den İslam yayılmaya başladı" diye konuştu. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? 19.10.2018
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