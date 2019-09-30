DGS ek tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya başlıyor
Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından merakla beklenirken ÖSYM'den bugün konuyla ilgili açıklama geldi.. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemlerinin ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, işlemlerin yarın başlayacağı öğrenildi. İşte, DGS ek yerleştirme süreci hakkında detaylı bilgiler
2019-DGS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile son buldu. YKS ek yerleştirme işlemleri için duyuru yapan ÖSYM, DGS ek tercih işlemleri için 1 Ekim tarihini işaret etti. İşte, ÖSYM'nin DGS ek yerleştirme süreci hakkında resmi açıklama;
2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.
2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolara ve genel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.Tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2019-DGS Ek Yerleştirme İle İlgili Genel Bilgiler ve Tablolar İÇİN TIKLAYIN
Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, gözler bu kez DGS ek tercihlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. İşte, DGS ek tercihleri hakkında merak edilen ayrıntılar...
Ek yerleştirmeler için resmi bir tarih açıklaması yapmayan ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini başlatmıştı.
4 Eylül'de DGS tercih sonuçlarının açıklanması doğrultusunda ve bu bilgiler baz alınarak, DGS ek tercihlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI
DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;
163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.
Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.
EN AZ BOŞ KONTENJAN İKİNCİ ÖĞRETİMDE
Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı.
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