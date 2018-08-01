Devlet Bahçeli'den kalleş saldırıya sert tepki

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDevlet Bahçeli'den kalleş saldırıya sert tepki
GeriGündem Devlet Bahçeli'den kalleş saldırıya sert tepki
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
01.08.2018 - 18:32, Son Güncelleme:

Devlet Bahçeli'den kalleş saldırıya sert tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Devlet Bahçeli'den kalleş saldırıya sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Hakkari Yüksekova’da Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın PKK’lı hainlerce şehit edilmesine çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu mesajları paylaştı:

İnsanım diyen herkesin vicdanını tir tir titreten acı verici ve vahim bir olay dün Hakkari Yüksekova’da vuku bulmuştur. Döktüğü kanlardan beslenen, aldığı canlardan geçinen bölücü terör örgütü PKK, yeni bir vahşet ve katliamın fail ve tarafı olmuştur.

Kahraman Astsubay Çavuşumuz Serkan Karakaya’nın ziyaretinden dönen 26 yaşındaki muhterem eşi Nurcan Karakaya ile 11 aylık cennet kokulu bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’yı taşıyan otomobilin geçişi esnasında yola tuzaklanan patlayıcı infilak etmiştir.

Ne hazin ve hüsran verici bir akıbettir ki, hem Nurcan Karakaya hem de kundaktaki bebeği hainlerin saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Karşımızdaki tablo sözün bitişine alenen delalet, bahanelerin tükenişine açıkça işarettir.

Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK bebek katilidir, anaların can düşmanıdır. PKK FETÖ’yle birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir.

Hem eşini hem de yavrusunu şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya evladımızın şu sözleri ise vicdanlara yıldırım gibi düşmüştür: “İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Vatan sağolsun.”

Kahramanımızın bu ibret verici sözleri metanetin, imanın, sabrın, samimiyetin, fedakârlığın, cesaretin, dirayetin, kısacası adam gibi adamlığın izharı, ilanı ve arşa ulaşan ifadesidir. Üzüntümüz ne kadar büyük olsa da, Astsubay Çavuşumuzla övünüyor, şahsını kucaklıyorum.

Terörün siyasi yedeklerine omuz veren şuursuz ve suç ortakları ne durumdasınız? Başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyuyabilecek misiniz? Yine sahte demokrasi, özgürlük ve insan hakları ezberleriyle vakit geçirmeye yüzsüzce devam edecek misiniz?

Pek çok bebeğimiz terör örgütünün kanlı saldırılarına kurban gitti. Pek çok masum ve savunmasız insanımız ya bir kör kurşunla ya da bir bombayla hayatından oldu. Ancak şehadet şerbetinden kana kana içtikçe mücadelemiz daha da güçlendi, inanç ve irademiz daha da güç kazandı.

Hainlere taviz yok. Bebek katillerine hoşgörü yok. Dayanacağız, katlanacağız, sabredeceğiz, üzerlerine üzerlerine gideceğiz, sımsıkı kenetleneceğiz, şerefsizleri fitne ve ihanetlerinde boğacağız. Herkes eşittir Türkiye diyeceğiz, millet birdir, o da Türk milletidir diye haykıracağız.

Şehit annemize, şehit bebeğimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman Astsubay Çavuşumuza Allah sabırlar versin diyor, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acı hepimizin, şehitler milletimizin. Vatan sağolsun, millet sağolsun, devlet sağolsun, al bayrak her daim var olsun.

Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz…

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CHP'de kritik gelişme: Yarın saat 16.00

Devlet Bahçeli'den kalleş saldırıya sert tepki

Silopi’de şok saldırı! Ekipler mahalleye girmek isteyince...

Son dakika... TSK duyurdu! Gri listedeki terörist öldürüldü