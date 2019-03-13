Devlet Bahçeli: Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Çankırı'da MHP'nin zamanı gelmiştir. Ehil ve emin eller Çankırı'yı daha büyütecek, güçlendirecek, güzelleştirecektir. Nöbeti MHP'nin kadroları almalıdır. Bunu Çankırı için istiyoruz. Çankırı'nın geleceği için amaçlıyoruz. Burası Orta Anadolu'nun parlayan yıldızıdır. Çankırı Cumhur İttifakı kapsamında değildir. Buna rağmen dilimiz, üslubumuz, takip ettiğimiz siyasi strateji hiç kuşkusuz Cumhur ittifakına aynen uyacak, asla çelişmeyecek, çatışmayacaktır. Cumhur İttifakı MHP ile AK Parti'nin müşterek iradesidir. Diyoruz ki beka için milli karar, Cumhur için istikrar.

AK Parti ile aynı kaderi paylaşıyoruz. Bir yanda illet diğer yandan sadakat var. Cumhur İttifakı Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir. Safında durduğumuz yer Türkiye'dir. Mücadelemiz millet içindir. Hizmetimiz Çankırı'ya olacaktır. Sevdamız Türklüktür. Zillet ittifakı bekayı duydu mu ürküyor, korkuyor, şaşkına dönüyor. Bununla da kalmıyorlar bekayı ihmal ve inkar ediyor. Yüzsüzce bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor, ne zamandır kirli ağızların polemik konusu yapılıyor. Beka payidarlıktır, varoluştur, ilelebet yaşama arzusudur.

Çankırı'nın başına bela kesilmişler, bekayı bilmezler. Türk milletinin tarihi haklarından, müktesebatlarından, gelecek ülkelerinden bihaber olanlar bekayı anlayamazlar. 31 Mart seçimi beka seçimidir. Bu gerçeği kimse yok sayamaz, hafife alamaz, inkar edemez. Güneşi balçıkla sıvamak mümkün müdür? Dünyayı tersinden döndürmek akıl kârı mıdır? 15 Temmuz'da neredeyse vatanımız işgal edilmiyor muydu? FETÖ'cüler Türk ve Türk düşmanlığı yapıp, başkentimizi bombalamadı mı? 250 vatan evladımızı şehit etmedi mi? Zillet ittifakı ve yancıları kime ne anlatıyor? 15 Temmuz'a tiyatro diyenler bekaya yüz çevirenlerdir. Kılıçdaroğlu'nu ağzından bir kez olsun PKK'ya, YPG'ye şiddetli tepki duyulmamıştır, FETÖ'ye doğrudan bir tavır görülmemiştir. Kürdistan diyen hainlere hiçbir tepkisi işitilmemiştir.

Türkiye bölünmek, parçalanmak isteniyor. Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor. 31 Mart'ta eğer zillet ittifakı öne çıkarsa önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacaklar ardından siyasi istikrarsızlığa yatırım yapacaklar. Türk ve Türkiye düşmanları eşzamanlı şekilde üzerimize gelecekler, iç barışımızı baltalayacaklar. Allah göstermesin zillet hedefine ulaşırsa şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, ecdadımızın ruhu muazzep olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 15 Temmuz'dan sonra ülkemizin istikrara kavuşturulmasında tarihi imkan ve altın fırsattır. Bu yeni hükümet sisteminin güçlenip, iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalıdır. Terörle mücadelenin tavsamaması, Fırat'ın doğusunun temizliği, FETÖ'nün bütünüyle imhası için 31 Mart fırsattır.

"BEKAYI İNKAR EDENLER BELALARINI BULACAKLARDIR"

Zilletin sonu yoktur, CHP, İP, PKK, SP, ÖDP, APO mahvu perişan olacaktır. Patates sömürüsü, ekonomik tetikçilere taşeron olamayacaktır. Bekayı inkar edenler belalarını bulacaklardır. Ya zillet ya millet, ya cumhur ya husumet başkası yoktur. Türk milletine zemzem diye zehir içirmeye çabalayanlar bozguna mecburdur. Yalancılara, zillete düşenlere, ihanet edenlere haddini bildirecek misiniz? Ezanımızı ıslıklayıp, Kürdistan çağrısı yapanları sandığa gömecek misiniz? Belaya sur çekip Çankırı'nın başından def edecek misiniz? Çankırılı diz çökmez, zillete 'tamam' demez. Zillet ittifakının yürüyüşü kaosa doğrudur. Cumhur ittifakı inançlı kadrolarıyla iradeli yapısıyla parlak ufuklara doğru yürüyüş halindedir.

Bu ittifak binlerce sene önce Orhun'dan dünyaya meydan okuyan milletin kudretli ittifakıdır. Cumhur ittifakı Bizans'ı mağlup eden, Söğüt'ten filizlenen, Çanakkale'de yükselen, Sakarya'da şahlanan Türk milletinin muzaffer ittifakıdır. Ne kadar millet muhalifi varsa önümüzdedir. Hem vallahi hem billahi her adımımızda saklanacak delik arayacaklardır. Cumhur ittifakı daha mutlu, daha müreffeh daha huzurlu bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Daha adil daha hakkaniyetli bir döneme başlangıçtır. Daha dik baş, daha tok karın yarına ilerleyiştir. Beka ve birlik içinde hayatın hedefidir.

"BELEDİYELERİMİZİN KAPILARI 24 SAAT SİZE AÇIK OLACAKTIR"

Biz Ötüken'deki ülküyüz, şehitlerin duasıyız, tezgahlardaki alın teriyiz, göz nuruyuz, sevda türküsüyüz, tarihteki hatıra, andaki haysiyet, yarındaki heyecanız. Biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz. Türklüğün yaşadığı coğrafyadaki türbedarız. Biz şehitler ölmez vatan bölünmez seslenişindeki cesaretiz. Ne mutlu Türküm diyenlerin son kalesiyiz. Çankırı'ya da talibiz. Biliniz ki belediye başkan adaylarımızın seçildiği andan itibaren gecesi gündüzü sizlere hizmet olacaktır. Belediyelerimizin kapıları 24 saat açık kalacaktır. Çankırı'nın huzuru, refahı, gelişmişliği, huzuru için varız. Projelerimizle hazırız.