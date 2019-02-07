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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Detaylar belli oldu… Ucuz meyve sebze böyle satılacak

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Detaylar belli oldu… Ucuz meyve sebze böyle satılacak

Belediyeler ucuz meyve sebze satmaya hazırlanıyor. Uygulama ilk olarak Ankara ve İstanbul'da başlayacak. peki ucuz meyve ve sebze satışı nasıl olacak?

İşte CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın ucuz meyve sebze satışı hazırlığı ile ilgili olarak canlı yayında paylaştığı detaylar:

Tarım Bakanı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Başkanları ve genel sekreterleri işle toplantı yaptı.

Toplantıda bu sürecin nasıl işletileceğini kendileriyle paylaştı.
Buna göre belediyeler şehrin çeşitli noktalarında sabit satış merkezleri belirleyecek.

Bunların daha çok küçük dükkanlar şeklinde olacağı belirtiliyor.
Meyve sebze üreticinden Tarım Bakanlığı’na bağlı olan Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile satın alınacak.

Belediyeler de Tarım Kredi Kooperatifi’nden ürünler satın alacak. Sonrasında da şehrin çeşitli yerlerindeki sabit satış noktalarından doğrudan tüketiciye sunulacak bu ürünler.

Arada komisyon ve aracı olmayacağı için ve kar amacı da güdülmediği için doğrudan üreticiden satın alınan fiyat üzerinden tüketiciye satılmış olacak meyve sebze.

Belediye de tarım kredi kooperatifine ödediği parayı tüketiciden karşılayacak.

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