‘Ders almazsak perişan oluruz’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin yerel seçim hazırlığına ilişkin, “Seçimlerde yüzde 49’a kadar gelmiş bir partiyiz, yüzde 6 nereye gitti? Bunu konuşuyoruz. Vatandaşın bize kızgınlığı varsa araştırıyoruz. Biz bundan ders almazsak öbür seçimlerde perişan oluruz. Biz kendi içimizde dersimizi iyi çalışıyoruz” dedi.
Özhaseki dün Habertürk TV’de yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağı konusunda, “Biz ittifak yapmayacakmışız gibi çalışıyoruz. Ancak önümüzdeki dönem neler görürüz takip etmek lazım. Gelişmelere göre hareket etmekte fayda var. Cumhur İttifakı’nda biz birçok konuda örtüşüyoruz. Şu an çok erken” açıklamasını yaptı. Özhaseki, erken yerel seçim tartışmalarına ilişkin de “Seçimlerin öne alınması gibi bir şey bizim gündemimizde yok” dedi.
Özhaseki, belediye başkan adaylarının belirlenme yöntemine ilişkin, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız belediyecilikten geldiği için gözü hep belediye hizmetlerindedir. Her bir konuda Beyefendi’nin de bir haberi vardır. Belediye başkanı adayının insani özelliklerinin çok ön planda olduğunu söylemeliyim. Gönül seferberliği, insani ilişkiler... İkincisi bir de çalışma istiyor, bu iş. Yönetim kabiliyeti var mı ona bakacağız. Para, insan, algı, mekân yönetimini biliyor mu, ona bakacağız. O belediyeden olmasına dikkat edeceğiz. Alternatif adaylar her zaman olacak. En hızlı davranan parti biziz. Özeleştirimizi yaptık, yol haritamızı belirledik. Zamanında yapılan ideolojik belediyeciliği bir kenara bırakarak hizmet belediyeciliği yaptık. Neredeyse tüm partiler belediyeleri almışlardı, ama sonra bu kendi sonlarını hazırladılar. Belediyecilik çok zor.”
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