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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
30.08.2018 - 23:00, Son Güncelleme:

‘Ders almazsak perişan oluruz’

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‘Ders almazsak perişan oluruz’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin yerel seçim hazırlığına ilişkin, “Seçimlerde yüzde 49’a kadar gelmiş bir partiyiz, yüzde 6 nereye gitti? Bunu konuşuyoruz. Vatandaşın bize kızgınlığı varsa araştırıyoruz. Biz bundan ders almazsak öbür seçimlerde perişan oluruz. Biz kendi içimizde dersimizi iyi çalışıyoruz” dedi.

Özhaseki dün Habertürk TV’de yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağı konusunda, “Biz ittifak yapmayacakmışız gibi çalışıyoruz. Ancak önümüzdeki dönem neler görürüz takip etmek lazım. Gelişmelere göre hareket etmekte fayda var. Cumhur İttifakı’nda biz birçok konuda örtüşüyoruz. Şu an çok erken” açıklamasını yaptı. Özhaseki, erken yerel seçim tartışmalarına ilişkin de “Seçimlerin öne alınması gibi bir şey bizim gündemimizde yok” dedi.

Özhaseki, belediye başkan adaylarının belirlenme yöntemine ilişkin, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız belediyecilikten geldiği için gözü hep belediye hizmetlerindedir. Her bir konuda Beyefendi’nin de bir haberi vardır. Belediye başkanı adayının insani özelliklerinin çok ön planda olduğunu söylemeliyim. Gönül seferberliği, insani ilişkiler... İkincisi bir de çalışma istiyor, bu iş. Yönetim kabiliyeti var mı ona bakacağız. Para, insan, algı, mekân yönetimini biliyor mu, ona bakacağız. O belediyeden olmasına dikkat edeceğiz. Alternatif adaylar her zaman olacak. En hızlı davranan parti biziz. Özeleştirimizi yaptık, yol haritamızı belirledik. Zamanında yapılan ideolojik belediyeciliği bir kenara bırakarak hizmet belediyeciliği yaptık. Neredeyse tüm partiler belediyeleri almışlardı, ama sonra bu kendi sonlarını hazırladılar. Belediyecilik çok zor.” 

Erdoğan’a yerel seçim sunumu
Erdoğan’a yerel seçim sunumu
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