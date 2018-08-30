Erdoğan’a yerel seçim sunumu
AK Parti Yerel Yönetim Başkanlığı, önceki günkü MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunum yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir haftadır aday belirleme yöntemi ve yeni yüzlerle ilgili yaptığı çalışmayı aktardı.
İSİM ÖNERİN
Edinilen bilgiye göre, anketlerde manipülasyon yapıldığına ilişkin parti teşkilatlarından gelen yoğun şikâyet üzerine bu dönem belediye başkanlarının performansının ölçülmesi ve yeni adayların belirlenmesi konusunda farklı yöntemler denenecek. Vatandaşla doğrudan iletişime geçilecek.
Seçim çevrelerindeki il, ilçe ve belde belediye hizmetleri ve belediye başkanlarının performansı konusunda milletvekillerinin görüşlerine başvuruluyor. Milletvekillerinden, değiştirilmesi gerektiğini düşündükleri başkanların yerine isim önermeleri de istendi. Genel merkezin gönderdiği heyetler, STK’lar, kanaat önderleri, vatandaşlarla görüşüp hem mevcut belediye başkanıyla ilgili görüşlerini alacak, hem de o seçim bölgesinde sevilen yeni isimleri araştıracak.
Çalışmalar rapor halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Adaylar belirlerken, bu raporlardan yararlanılacak.
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