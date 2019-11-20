Derneklere şehit ve gazi ayarı
İçişleri Bakanlığı’yla ilgili düzenlemeler içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yapılacak değişiklikle derneklerde “şehit” ve “gazi” kelimeleri izinle kullanılabilecek. Memur ve kamu görevlilerinin yargılanmasında izin yetkisi yeniden düzenleniyor.
Teklife göre, üst üste iki yıl yetersiz bulunan birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri başka bir değerlendirme amirinin emrine atanacak. Burada da yetersiz olursa mülkiye müfettişinin raporuyla birinci sınıfa ayrılma yeterliliğini kaybedecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli subay ve astsubayların mecburi hizmet süreleri 15 yıl oluyor.
GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ
Ülkesine gönüllü olarak geri dönmek isteyen düzensiz göçmenlerden Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün uygun gördüğü kişilere ayni veya nakdi destek sağlanabilecek. Refakatsiz çocuğun görüşü dikkate alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygun konaklama yerlerine, yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilecek.
KABAHAT CEZASINA ZAM
Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikle “şehit” ve “gazi” kelimeleri izinle kullanılabilecek kelimeler arasına alınacak.
Kumar oynayanlara idari para cezası 1000 liraya yükseltilecek.
Belediye sınırları dışında meydana gelen çevreyi kirletme kabahatlerinde idari para cezası verme yetkisi kolluk görevlilerine verilecek.
3 YIL İSİM DÜZELTME HAKKI
Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanına bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilecek. Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecek.
HİZMET PASAPORTU
Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da kendileriyle beraber Türk vatandaşlığını doğrudan kaybetmesini öngören yasal düzenleme kaldırılacak.
İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi de 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle