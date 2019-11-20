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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Derneklere şehit ve gazi ayarı

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Derneklere şehit ve gazi ayarı

İçişleri Bakanlığı’yla ilgili düzenlemeler içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yapılacak değişiklikle derneklerde “şehit” ve “gazi” kelimeleri izinle kullanılabilecek. Memur ve kamu görevlilerinin yargılanmasında izin yetkisi yeniden düzenleniyor.

Teklife göre, üst üste iki yıl yetersiz bulunan birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri başka bir değerlendirme amirinin emrine atanacak. Burada da yetersiz olursa mülkiye müfettişinin raporuyla birinci sınıfa ayrılma yeterliliğini kaybedecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli subay ve astsubayların mecburi hizmet süreleri 15 yıl oluyor.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ

Ülkesine gönüllü olarak geri dönmek isteyen düzensiz göçmenlerden Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün uygun gördüğü kişilere ayni veya nakdi destek sağlanabilecek. Refakatsiz çocuğun görüşü dikkate alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygun konaklama yerlerine, yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilecek.

KABAHAT CEZASINA ZAM

Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikle “şehit” ve “gazi” kelimeleri izinle kullanılabilecek kelimeler arasına alınacak.

Kumar oynayanlara idari para cezası 1000 liraya yükseltilecek.

Belediye sınırları dışında meydana gelen çevreyi kirletme kabahatlerinde idari para cezası verme yetkisi kolluk görevlilerine verilecek.

3 YIL İSİM DÜZELTME HAKKI

Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanına bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilecek. Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecek.

HİZMET PASAPORTU

Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da kendileriyle beraber Türk vatandaşlığını doğrudan kaybetmesini öngören yasal düzenleme kaldırılacak.

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi de 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. 

 

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