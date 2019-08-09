Deprem dalgası korkuttu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Denizli’nin Bozkurt ilçesi olarak saptadığı deprem, dün saat 14.25’te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta’da da hissedildi. Depremin merkez üssüne en yakın noktada bulunan Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde bazı evlerde hasar meydana geldi. Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, “Kızılören köyünde depremden kaynaklı ufak çaplı bir hasar meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede inceleme yapıyor. Birkaç evde küçük çaplı hasar var. Kesin hasar bilgisi hakkında ekiplerimiz çalışmalarını bitirdikten sonra bilgi vereceğiz” dedi.

KAYMAKAMLIK BİNASI BOŞALTILDI

Denizli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonunda Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır” denildi. Kullanılmayan bir cami ile iki evin duvarı yıkıldığı, 10 evde çatlakların oluştuğu Çardak ilçesinde artçı depremler olabileceği belirtildi. Vatandaşlara evlere girmemeleri anonsu yapıldı. Çardak Havalimanı’nda aprondaki asma tavan çöktü, kuledeki tavandan sıvalar ve metal parçalar yere döküldü. Gemiş Mahallesi’ndeki 88 yıllık Pınar Camisi’nin de bir bölümü yıkıldı. 2 bin kişilik kumanya hazırlayan Kızılay ve AFAD, bölgeye çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi.

AFAD: ÖNEMLİ BİR YIKILMA YOK

Depremin ardından Bozkurt ilçesine giden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Kent merkezinde hissettim, kapalı bir alandaydım. Kent merkezinde deprem hissedildi. Bozkurt ve Baklan merkeze ortalama 70 kilometre uzaklıkta. Herhangi bir can kaybı yok. Bazı çatlaklar var” diye konuştu.

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt merkezli depremin bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı. Ali Etiz, “İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri mahalleleri geziyor” dedi.

FUAT OKTAY VALİDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin Vali Hasan Karahan’la telefonda görüştü. Karahan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Fuat Oktay, depreme ilişkin bilgi aldı. Oktay, ilgili birimlerin bölgede vakit kaybetmeden çalışmalara başladığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Toplam 27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir. Yüksekten atlama ve panik sebebiyle hafif yaralanan 5 vatandaşımızın genel durumu iyidir” açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da incelemelerde bulunmak üzere Bozkurt ilçesine hareket etti.

8 SAATTE 114 SARSINTI

Kuşadası Körfezi’nde saat 11.39’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir’in Bergama, Menderes; Muğla’nın Menteşe, Marmaris; Çanakkale’nin Biga ve Balıkesir’in Susurluk ilçeleri, Gökova ve Kuşadası Körfezi’nde 25 sarsıntı kaydedildi. Bozkurt’ta önce saat 14.19’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ana şok olduğu belirtilen 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki 5 saatte Bozkurt, Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde 89 artçı daha yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Denizli’de ana şok oldu, artık artçılar yaşanacak. Artçılar 5 veya 5.5 büyüklüğünde olabilir” dedi. -Ramazan ÇETİN/DHA

‘MAKAM ODAMIN DUVARI YIKILDI’

BOZKURT Belediye Başkanı CHP’li Birsen Çelik, makam odasının bir duvarının yıkıldığını belirterek deprem anını şöyle anlattı: “Uzun süren, 15-20 saniye süren bir depremdi. Bir danışmanlık şirketiyle toplantı halindeydik. Makam odamın duvarı yıkıldı. Sabah artçılar geliyordu hissediyorduk, sonra ana deprem oldu. Yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü. İlçe emniyet binası ve belediyenin altında yıkıntılar onun üzerine düştü. Herkes dışarıda panik halinde. En azından ölüm olayımız yok, okullar tatil olduğu için kötü bir olay yaşanmadı. Resmi dairelerde ve evlerde hasar var, çatlaklar var. Tutluca köyü muhtarım aradı. Derin çatlaklar ve duvar göçükleri olduğunu söyledi, hemen bölgeye ekip gönderdim. Yaralılar var ama hayati tehlikesi olan yaralı yok.”

İZMİR VE DENİZLİ BİRBİRİNİ ETKİLEYEN DEPREMLER DEĞİL

ZMİR ve Denizli’de meydana gelen depremler paniğe yol açtı. Uzmanlar bunların birbirini etkilemiş depremler olmadığını, o bölgede depremlerin her zaman beklendiğini söylüyor. Uzmanların görüşleri şöyle:

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür: “Depremin olduğu Bozkurt-Çardak bölgesi fay ağının üzerinde yer alan bir bölgedir. Bu bölge gerçek anlamıyla fay ağındadır. Bu faylar doğu-batı yönlü çok sayıda ama küçük faylardır. Fakat bu faylar çok büyük deprem üretmez. Ama sık sallanır. Türkiye’nin en çok deprem olan yerlerinden biridir o bölge. Bu depremden sonra uzun dönem peş peşe depremler meydana gelir. Aylarca bu bölge sallanmaya devam edecektir. Ama depremlerin boyutu küçülecektir.”

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz: “İzmir’de ve Denizli’deki depremler birbirini etkilemiş iki deprem değil. İki ayrı fay hattında olan sadece tesadüf olarak aynı gün gerçekleşmiş iki deprem. Bir tanesi Denizli’nin Bozkurt bölgesinden geçen bir fayda meydana geldi. Diğer deprem ise ona yaklaşık 150-200 km mesafede Seferihisar açıklarında meydana geldi. Şu çok açıktır ki Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple Türkiye’nin hiçbir yeriyle ilgili kimse deprem olmayacak diyemez. Ama bu gerçekleşen depremlerin devamının gelme ihtimalini yüksek görmüyorum. Bu depremler sayesinde esas konuşmamız gereken konu binaların durumudur. Türkiye’de depreme hazırlık söz konusu değil.” -Ece EMRE - Ece ÇELİK

EGE DE 4.8’LE SALLANDI

DENİZLİ’nin Bozkurt ilçesi merkezli depremden saatler önce de Kuşadası Körfezi yakınlarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 11.39’da 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez köyüne 11.85 kilometre, Kuşadası Körfezi’ne 8.19 kilometre mesafede yaşanan depremin yaklaşık 18.47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

NİKÂHTA YAKALANDILAR

ISPARTA ve ilçelerinde de hissedilen depreme, Gönen ilçesindeki Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya dünya evine girmeye hazırlanırken yakalandı. Nikâh kıyıldığı sırada meydana gelen deprem salondakileri korkuttu. Çiftin mutlu anını görüntülemeye çalışan davetliler, deprem sırasında yaşanan paniği kaydetti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen belediye binasına girişi yasaklayıp personele izin verdi. Deprem sonrası elektrik kesintisi yaşanan kentte bazı binaların dış cephelerinde hasar oluştuğu görüldü.

DEPREM SONRASI HEYELAN

DENİZLİ’de 6 büyüklüğündeki depremin ardından Balkan ilçesinde meydana gelen heyelan, otoyolda seyir halindeki bir vatandaş tarafından görüntüledi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kaya parçalarının savrulduğu, otoyolun kenarında sarı toz bulutlarının yol boyunca devam ettiği görüldü.